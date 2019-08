Elkapták a feleséggyilkos szökevény milliomost

Az életbiztosítási pénzből felépíthető kommuna lebegett a szeme előtt, mikor rábeszélte a feleségét, hogy ölje meg magát. Az ítélettel rosszabbul is járhatott volna, egy kamaszlányt hasonló ügyben emberölésért találtak felelősnek.

Hétfő óta bejárták az amerikai médiát a fotók egy megbilincselt kezű, rövid szakállat, farmert és fekete pólót viselő férfiról a Los Angeles-i reptéren. Peter Chadwick az, aki visszafogott, háromgyerekes családapából, kaliforniai óceánparton éldegélő milliomos üzletemberből lett az Egyesült Államok egyik legkeresettebb bűnözője, és akire egy podcastnek köszönhetően nemcsak a rendőrök, hanem krimikedvelők is vadásztak jó ideje.

Chadwicket azzal vádolják, hogy 2012 őszén megölte a feleségét, három gyerekének anyját, a 46 éves Quee Choo Chadwicket. A házaspár eltűnt a Newport Beach-i otthonából, majd másnap a férfi előkerült, az asszony holttestét pedig nyolc nap múlva, 2012. október 18-án egy San Diegó-i szemetesben találták meg. A férj zavaros történettel állt elő egy Juan nevű, svájci bicskával fenyegetőző szobafestőről.

Peter Chadwick egyetlen nap leforgása alatt lett eltűnt személyből emberrablás állítólagos áldozata, majd gyanúsított.

Bíróság eddig nem tudott ítéletet hirdetni az ügyében, mert 2015-ben megszökött, még mielőtt a tárgyalása elkezdődhetett volna.

Az esetet szokatlan részletességgel maguktól a nyomozóktól lehetett megismerni, miután a Newport Beach-i rendőrség tavaly szeptemberben kijött egy hatrészes podcasttal a Chadwick-ügyről. A Countdown to Capture (Visszaszámlálás az elfogásig) című sorozattal az volt a cél, hogy minél többen járjanak nyitott szemmel, hátha belebotlanak a szökevénybe. A podcast honlapján kedden már piros betűs felirat futott Peter Chadwick fotója fölött: elfogva.

Fotó: Newport Beach Police Department Peter és felesége Quee Choo Chadwick

Áloméletnek tűnt

Peter Chadwick és Quee Choo, „Q. C." 17 évig voltak házasok. Három, magániskolába járó, kitűnő tanuló fiút neveltek, és látszólag áloméletük volt mediterrán stílusú villájukban a kaliforniai, óceánparti Newport Beach elit részén. A brit származású, még mindig brit akcentussal beszélő üzletember, aki 1991-ben szerezte meg az amerikai állampolgárságot, az apja ingatlanbefektetésekkel foglalkozó bizniszét vitte tovább az otthoni dolgozószobájából.

Q. C., aki Malajziában nőtt fel, a fiúknak és a családnak szentelte minden idejét. A férjet könnyű embernek, de tartózkodónak ismerték, a feleség extrovertált volt, szeretett társaságban lenni, és mivel Q. C.-nek a testvérei közül egyedüliként nem sikerült diplomát szereznie, a fiai tanulmányai rettenetesen fontosak voltak a számára. Falitáblán vezette a család heti időbeosztását, őrködött a házi feladatok felett, rend- és rendszerszerető volt.

Vércseppek a fürdő falán

Éppen ezért a szomszédasszonyuknak rögtön gyanús lett, amikor 2012. október 10-én délután meglátta a két kisebbik Chadwick fiút magányosan álldogálni az iskolabusz leszállóhelyénél, ahová a szüleik szoktak értük jönni. Q. C. nem olyan asszony volt, aki elfelejt elmenni a 9 és 12 éves gyerekeiért. A fiúk egyik szülőjüket sem tudták elérni telefonon. Mikor a szomszéd hazavitte őket, a házban a csöngetésre, kopogtatásra sem felelt senki. Az aggódó nő kihívta a rendőröket, akik este behatoltak a házba. Az emeleti fürdőszobába lépve hamar világossá vált: bűnügyi helyszínen járnak.

Első pillantásra csak egy kis rendetlenség látszott. A kilépőszőnyeg gyűrött volt és kissé félrecsúszott, a földön egy törülköző hevert. A kád mellett azonban összetört vázából származó üvegszilánkok voltak, a kád alján pedig volt egy vörösesbarna folt, a falon ugyanilyen színű apró cseppek: vér. Q. C. telefonja ott maradt a fürdőben a töltőn hagyva, mellette a jegygyűrűje és a tárcája. A házaspár viszont nem volt sehol. A család széfje tárva nyitva állt, üresen. Két kocsijuk közül az egyik hiányzott.

Fotó: Newport Beach Police Department Chadwick emeleti fürdőszobája, összetört üveggel és vércsepp nyomokkal a falon (jobb alsó kép)

Svájci bicskás Juan, akit senki nem látott

Peter Chadwick másnap hajnali fél hatkor egy San Diegó-i benzinkútnál bukkant fel, mindössze 6 kilométerre a mexikói határtól, 160 kilométerre Newport Beach-től. A 911-et tárcsázta, és bejelentette, hogy a felesége meghalt. „Elvitték, elvitték" – ismételgette. Ez volt az első magyarázatféleség, amit a hatóságok hallottak tőle a történtekre. Amikor a rendőrök érte mentek a benzinkúthoz, Chadwick a következő sztorival állt elő:

Az egyik befektetésként vett ingatlanon járva megszólította egy Juan néven bemutatkozó férfi, ajánlkozott, hogy dolgozna az ott folyó munkálatokban. Ő, azaz Chadwick mondta neki, hogy ott nincs rá szükség, de az otthonában volna egy kisebb feladat, le kéne festeni a lépcsőkorlátot. Juan ráállt, így aztán ketten elautóztak a Newport Beach-i házba, Juan munkához látott, Chadwick pedig visszavonult a dolgozószobájába, ahonnan a felesége sikolyai ugrasztották ki. A fürdőszobából jött a hang, Chadwick elmondása szerint Juan a szeme láttára fojtotta meg a feleségét, amit ő, lévén gyengébb, hiába próbált megakadályozni.

Juan ezután kiürítette a széfet, majd arra kényszerítette őt, hogy segítsen betekerni egy ágytakaróba és autóba rakni a holttestet. Chadwick azt állította, hogy neki kellett vezetnie, miközben ez a bizonyos Juan svájci bicskát tartott a nyakához a hátsó ülésről. Egy ponton Juan felhívta egy Chee nevű barátját, akivel aztán találkoztak a San Diegó-i benzinkútnál. A szajrét és a holttestet átrakták Chee járművébe és elhajtottak, őt meg ott hagyták magára.

A kínzás is érdekelte

A sztori részletei elmondásról elmondásra változtak, és több furcsaság is szemet szúrt a rendőröknek. Például

a svájci bicska nem tipikusan az a fegyver, amivel könnyen sakkban lehet tartani egy felnőtt férfit hosszú időn keresztül.

A titokzatos Juant nem látta senki, se Chadwickék környékén, se az ingatlanon, ahol állítólag megismerkedtek. Az is feltűnt, hogy Chadwick nem sok érzelmet mutat, nem sír. Viszont tele volt apróbb sérülésekkel, karmolás- és harapásnyomokkal, zúzódásokkal, mintha dulakodott volna valakivel. A kocsijában találtak egy sebtiben összepakolt bőröndöt tele az ő méretére való ruhákkal.

Fotó: Newport Beach Police Department Peter Chadwick egy héttel a letartóztatása után 2012. október 17-én

Estére ő lett az első számú gyanúsított. A holttest hollétéről ekkor még semmit sem tudtak, azt csak napok múlva találták meg a környék kukáit szisztematikusan átfésülő rendőrök.

A nyomozók idővel kiderítették, hogy a felszín mögött Chadwickék házassága régóta rossz volt. A férj csalta a feleséget, aki tudott erről, de azt gondolta, a fiúk érdeke azt diktálja, hogy ne váljanak el. Előkerült a házból, Q. C. ruhái között egy kézzel írt lista arról, mi mindent talált a nő egyszer „Pete" számítógépén kutakodva a keresőkérdések között. Volt ott kérdés válásról, abortuszköltségekről, eszkortlányokról, de még az is, „hogyan kell kínozni".

Könyvekből készült a szökevénylétre

Az első teória az volt, hogy Peter Chadwick az életbiztosításából remélt pénzért ölte meg a feleségét, de ez később arra egyszerűsödött, hogy egy veszekedés fajult el, a férfi hirtelen dühében végzett az asszonnyal. Amikor az ügyészség ejtette a vádból az anyagi haszonszerzést mint motivációt, a bíróság megengedte, hogy Chadwick 1 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezzen. A tárgyalást előkészítő szakasz alaposan elhúzódott. Chadwick több mint két éven keresztül betartotta a szabályokat: leadta az útleveleit, beköltözött az apja Santa Barbara-i házába, eljárt a meghallgatásokra, és látogatta a fiait, akiket időközben rokonok fogadtak be.

2015 januárjában történt meg először, hogy nem szólt senkinek előre, egyszerűen csak nem jelent meg az egyik bírósági előkészítő ülésen. Amikor pár nappal később a második alkalmat is kihagyta, és az ügyvédje sem tudta elérni, a családtagjai aggódni kezdtek, nem lett-e öngyilkos. De hamar világossá vált, hogy erről szó sincs: Peter Chadwick egyszerűen megszökött. A nyomozók az otthonában több olyan könyvet is találtak, amelyek arról osztanak gyakorlati tanácsokat, hogyan kell álnéven, szökevényként új életet kezdeni.

Fotó: Newport Beach Police Department Chadwick otthona

A bankszámláiról kivette minden hozzáférhető pénzét, összességében több millió dollárt, sőt, a hitelkártyái hitelkeretét is mind kimerítette. Az is kiderült, hogy

a valódi, végleges szökése előtt főpróbákat tartott, tesztelgetve, figyelik-e minden lépését vagy sem.

Elutazott így Seattle-be és Pennsylvaniába is, és miután nem bukott le, felbátorodott.

A hatóságok régóta gyanították, hogy külföldre szökhetett. Az egyik könyve kifejezetten a mexikói túlélésről okosította ki, és hiába vonta be a bíróság annak idején a brit és az amerikai útlevelét is, volt elég pénze ahhoz, hogy az iratok hiánya ne tartsa vissza. Végül valóban Mexikóban fogták el vasárnap, onnan vitték vissza Kaliforniába hétfőn. Jon Lewis, a Newport Beach-i rendőrfőnök a keddi sajtótájékoztatón elmondta: gyanítják, hogy mindvégig ott bujkált. Egyébként a szökésekor hamis nyomokkal szándákosan megpróbálta félrevezetni a nyomozókat abba az irányba, mintha Kanada lett volna az úticélja.

Eleinte luxusban élt Mexikóban

Lewis szerint Chadwick Mexikóban eleinte luxushotelekben szállt meg, és mindenhol addig maradt, amíg nem próbálták elkérni az útlevelét. A szökevénynek volt több hamis igazolványa is, különféle álneveket használt. Idővel átállt valamivel szerényebb szállásokra, motelekre, és arra is rákényszerült, hogy különféle munkákat vállaljon, mert szüksége volt készpénzre. Az életstílus-váltásban a fogyó pénze miatt szerepe lehetett annak is, hogy a podcastnek köszönhetően nőtt rajta a nyomás, hangzott el a sajtótájékoztatón.

A sajtótájékoztatón nem árulták el az elfogás pontos körülményeit, csak azt, hogy végül az egyik beérkező tipp vezetette el őket Chadwickhez, aki hibát is elkövetett. Hogy mi volt a tipp, kifizették-e a 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat, és milyen hibáról van szó, ezekre a kérdésekre nem válaszoltak, mondván folyamatban van még a nyomozás.

A most 55 éves Chadwickre akár életfogytiglanig tartó szabadságvesztés is várhat.

Hiába célozták a lelkiismeretét

A rendőrség indította podcast visszatérő, hangsúlyos témája volt Chadwick viszonya a fiaihoz. Elmondták, hogy mikor összeszedték a San Diegó-i benzinkútnál, a gyerekeit egyszer sem hozta szóba. Nem izgatta, ki vette fel őket iskola után, nem érdekelte, ki vigyáz rájuk, egyáltalán hol vannak. Aztán amikor 2015-ben megszökött, és lepucolta a számláit, megint csak a fiúknak ártott. Nem elég, hogy nem volt már anyjuk és onnantól apjuk sem, ráadásul ott maradtak egyetlen fillér nélkül.

A hatrészes podcast utolsó epizódjának legvégén a fiúkra hivatkozva próbáltak Chadwick lelkiismeretére hatni a rendőrök. Közvetlenül hozzá fordulva győzködték, hogy egyszer az életben ne csak saját magával törődjön, hanem gondoljon a gyerekeire, és adja fel magát. De mintha a rendőrök sem bíztak volna abban, hogy ez megtörténik. A 2018 szeptemberi podcast búcsúszavai már ezek voltak:

„Peter, jövünk érted. Kezdődik a visszaszámlálás az elfogásodig."

(Borítókép: Peter Chadwick letartóztatásakor 2012. október 11-én. Fotó: Newport Beach Police Department)