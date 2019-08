Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein egyik áldozata politikusokat is megvádolt szexuális visszaélésekkel, írja az MTI.

A New York-i ügyészi hivatal pénteken mintegy kétezer oldalnyi bírósági dokumentumot hozott nyilvánosságra, és ezekből a többi között kiderült: Epstein egyik áldozata, a jelenleg 33 éves Virginia Robert Giuffré már 2015-ben feljelentést tett szexuális zaklatásért és kényszerítésért Epstein és barátnője, Ghislaine Maxwell - a néhai sajtómágnás Robert Maxwell lánya - ellen. Giuffré azt állította: Epstein és Maxwell a 2000-es évek elején, amikor ő még kiskorú volt, "szexrabszolgaként tartotta fogva" őt.

A nyilvánosságra került tanúvallomás szerint Epstein szexuális szolgáltatásokra kényszerítette Giuffrét két befolyásos demokrata párti politikussal is: Bill Richardsonnal, aki Bill Clinton kabinetjének tagja, majd új-mexikói kormányzó, és Barack Obama kormányzatának is tagja volt, valamint George Mitchell szenátorral, aki Obama közel-keleti ügyekkel foglalkozó különmegbízottja is volt.

2016-ban rögzített vallomásában az egykori áldozat azt is elmondta: befolyásos politikusokkal, külföldi vezetőkkel és tehetős üzletemberekkel kellett kapcsolatot létesítenie. Mások mellett András yorki herceget is megnevezte.

Bill Richardson a szóvivője révén tagadta a vádakat, közleményében leszögezte, hogy nem ismeri Virginia Robert Giuffrét, soha nem is találkozott vele, Epsteinnél pedig soha nem vett észre és nem is gyanított kiskorú lányokkal fenntartott "nem megfelelő viszonyt". Hasonlóképpen tagadta a vádakat George Mitchell, aki a témával bő terjedelemben foglalkozó Fox televíziónak küldött közleményt.

Jeffrey Epstein milliárdos üzletembert július elején - egy, a Miami Herald című lapban megjelent cikksorozat nyomán - tartóztatták le emberkereskedelem és pedofília vádjával, és a bíró óvadék ellenében sem engedélyezte szabadlábra helyezését. A botrányba eddig Alexander Acosta, a Trump-kormány munkaügyi minisztere bukott bele. További részleteket ebben a cikkünkben talál.