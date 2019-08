Öngyilkos lett Jeffrey Epstein a börtönben

Holtan találták egy manhattani börtön elkülönített zárkájában a gyereklányokból szexhálózatot építő Jeffrey Epsteint. A 66 éves amerikai milliárdos öngyilkos lett, felakasztotta magát, holttestét helyi idő szerint szombat reggel fél nyolc környékén találták meg, írja több lap is, köztük az ABC.

A férfit pár hete már egyszer sebesülten találták a börtönben, félig öntudatlan állapotban. Egyes források szerint Epstein öngyilkossággal próbálkozott, mások meg azt mondják, megrendezte az egészet, hogy öngyilkossági kísérletre, vagy akár támadásra hivatkozva elérje, hogy egy másik börtönbe szállítsák át. Megint más forrás szerint egy másik bűnöző támadhatta meg őt, azonosították is a kilétét, de az illető ügyvédje cáfolta a feltételezést. Ezután elvileg állandó megfigyelés alatt alatt tartották, hogy megelőzzék esetleges öngyilkossági kísérletét.

Jeffrey Epsteint egy hónapja, július elején tartóztatták le kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelem és a fenti céllal működtetett bűnszövetkezetben való részvétel vádjával. A bírósági dokumentumokban foglalt vádak szerint

Epstein 2002 és 2005 között a New York City-i és floridai, Palm Beach-i otthonában molesztált kiskorú lányokat, akár 14 éveseket.

Tudta, hogy kiskorúak, mert a lányok szóltak neki.

Meztelenül, vagy félmeztelenül kellett masszázst adniuk neki. Egy idő után a férfi maszturbálni kezdett, megkérte a lányokat, hogy érjenek hozzá, és ő is hozzáért a lányok nemi szervéhez.

Volt, hogy ő szervezte le a találkát, máskor az asszisztenseit kérte erre.

Fizetett a lányoknak a szexért, és azért is, ha azok új lányokat hoztak be a körbe. Így lényegében egy hálózatot épített ki, az áldozatokat napi szinten zaklatta.

Bár 500 millió dolláros óvadékot is kifizetett volna, a bíróság nemet mondott. Szerintük ugyanis a férfi veszélyt jelentett a társadalomra, és ezt semmilyen pénz nem válthatja ki. Ha az ellene folyó perben bűnösnek találták volna, akkor a milliárdos akár 45 évet is kaphatott volna. Ő maga végig ártatlannak vallotta magát.

Pár órával Epstein öngyilkossága előtt az ügyben eljáró ügyészi hivatal mintegy kétezer oldalnyi bírósági dokumentumot hozott nyilvánosságra, amiben részletesen írnak a férfi gyerekmolesztálásairól. Ezekből a többi között az is kiderült: Epstein egyik áldozata, a jelenleg 33 éves Virginia Robert Giuffré már 2015-ben feljelentést tett szexuális zaklatásért és kényszerítésért Epstein és barátnője, Ghislaine Maxwell – a néhai sajtómágnás Robert Maxwell lánya – ellen. Giuffré azt állította: Epstein és Maxwell a 2000-es évek elején, amikor ő még kiskorú volt, "szexrabszolgaként tartotta fogva" őt.

A nyilvánosságra került tanúvallomás szerint Epstein szexuális szolgáltatásokra kényszerítette Giuffrét két befolyásos demokrata párti politikussal is: Bill Richardsonnal, aki Bill Clinton kabinetjének tagja, majd új-mexikói kormányzó, és Barack Obama kormányzatának is tagja volt, valamint George Mitchell szenátorral, aki Obama közel-keleti ügyekkel foglalkozó különmegbízottja is volt. 2016-ban rögzített vallomásában az egykori áldozat azt is elmondta: befolyásos politikusokkal, külföldi vezetőkkel és tehetős üzletemberekkel kellett kapcsolatot létesítenie. Mások mellett András yorki herceget is megnevezte.

A 2016-os elnökválasztási kampány alatt barátját, a jelenlegi elnök Donald Trumpot is megvádolta egy nő azzal, hogy Jeffrey Epstein buliján Trump állítólag az ágyhoz kötözte, megerőszakolta és meg is verte. Mindezt akkor, amikor a nő még csak tizenhárom éves volt.

Az Epstein-ügy következtében távozott posztjáról Alex Acosta munkaügyi miniszter, aki 2008-ban a miami ügyészség tagjaként egyike volt azoknak az ügyészeknek, akik vádalkut kötöttek az akkor is kiskorúak elleni szexuális visszaéléssel vádolt Epsteinnel. A köztük lévő akkori alku szerint a férfi ügyét nem vizsgálják szövetségi szinten, cserébe két prostitúciós vádpontban bűnösnek vallja magát, amiért kap néhány hónapnyi kap. Akkor tizenhárom hónapot kellett letöltenie, de azt is a Palm Beach-i börtön egy privát részlegén, ahonnan rendesen kijárhatott dolgozni saját irodájába. Az egyetlen, amiben ugyanúgy osztozott a börtönviselt pedofilokkal, hogy szabadulása után ő is felkerült a nyilvántartott szexuális bűnözők listájára.

Az Epstein-botránnyal ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.