Dől a pénz az amerikai elnökjelöltek kampányára

Meglepő eredményeket produkált a hat hónapos adománygyűjtő akció a demokrata elnökjelöltek között. A második negyedévben nem az éllovas Joe Biden gyűjtötte a legtöbb pénzt, a júniusi tévévita óta pedig egyre jobban szerepel Elizabeth Warren és Kamala Harris is. Donald Trump viszont a top 5 demokrata jelöltnél is több pénzt szedett össze, jobban áll, mint Barack Obama 2012-es újraválasztási kampányának ugyanezen időszakában.

Az amerikai elnökjelölti verseny fontos része, hogy az indulók hogyan finanszírozzák kampányaikat. Néha egészen meglepő eredményeket szül egy-egy adománygyűjtési akció, amikor egy kevésbé népszerű jelölt több pénzt szed össze, mint sokkal esélyesebb társai. Persze nem szabad csak és kizárólag ez alapján megítélni, kinek mekkora esélye van megszerezni a jelöltséget. Könnyen előfordulhat, hogy valakinek kevés tehetős támogatója van, akik értelemszerűen nagyobb pénzösszeggel járulhatnak hozzá a kampány finanszírozásához, míg valakit többen, de kisebb összeggel segítenek.

Az összegyűjtött pénzösszeg tehát nem népszerűségi mutató. Amíg Barack Obama idejében a rekordpénzgyűjtés sokat számított, addig a 2016-ban a republikánus jelöltségért hamar elvérző Jeb Bush – aki a három évvel ezelőtti kampányban a legtöbb pénzzel indult – nem sokra ment vele. Ennek fényében nézzük tehát a kalapozások eredményét.

Sok kicsi sokra megy

A legutóbb júniusban közzétett, második negyedéves pénzgyűjtési listából feltűnő volt Elizabeth Warren eredménye. A New York Times szerint ezen időszak alatt a massachusettsi szenátor több pénzt kalapozott össze kampányára, mint párton belüli fő vetélytársa, a szintén a balszárnyat képviselő, de kezdetben nála sokkal esélyesebbnek tartott Bernie Sanders vermonti szenátor. Warren egészen pontosan 19,1 millió dollárt, azaz több mint 5,5 milliárd forintot szedett össze támogatóitól, amivel egymillió dollárral vert rá Sandersre. Ez nagy előrelépés neki, hisz a gyűjtés első három hónapjában csak 6 millió dollárt sikerült összekalapoznia. Warren a második tévévita óta már a felmérésekben is megelőzte Sanderst.

A fordulat azután következett be, hogy Warren elutasította, hogy gazdag adományozók finanszírozzák kampányát. Az első három hónap gyönge eredménye után stratégáitól több kritikát is kapott, amiért energiáit nem a nagyösszegű adományok kisajtolására fordította. A terv azonban bejött. Warrennek így többnyire kisemberek adakoztak, ami nem meglepő, tekintve, hogy programjával főleg őket célozza meg. Az adománygyűjtő eseményeken is emberközeli szeretett volna maradni, épp ezért szelfiért lehetett nála sorban állni – akár a kutyájával is lehetett fényképezkedni –, illetve nagyot ment Twitteren az is, ahogy felhívta egy-egy választóját telefonon. A második negyedéves összeggel ő a harmadik a kampánytámogatások és az elnöki posztra esélyesek listáján is.

Élmezőnyben Buttigieg, Biden és Sanders

A gyűjtésbenPete Buttigieg, South Bend nyíltan meleg polgármestere volt az első a júniusban közzétett második negyedéves adatok alapján. Buttigieg Warrennel ellentétben elfogadta a gazdag adományozók nagyobb összegeit is, így neki egy kicsit könnyebb dolga volt. Közel 25 millió dollárt gyűjtött – ami 7,2 milliárd forintnak felel meg. Bár pénzgyűjtésben jeleskedett, Buttigieg eddig nem tartozott a legesélyesebbek közé, inkább a középmezőnyben kóricált. Viszont az eddigi tévévitákon nem szerepelt rosszul.

A harmadik a sorban Barack Obama korábbi alelnöke, a 75 éves Joe Biden volt. Ő egyébként a legesélyesebb induló, akit sokan már rögtön Obama leköszönésekor szívesen láttak volna elnökként a Fehér Házban. 21,5 millió dollárt (kb. 6,2 milliárd forint) gyűjtött, és ő is elfogadta a nagyobb adományokat, így Warrenhez képest neki is könnyebb dolga volt a kalapozást illetően.

A pénzgyűjtésben negyedik lett Bernie Sanders. Ő is hasonló stratégiával kampányolt a támogatásokért, mint Warren, tehát főleg az alulról jövő adományok megszerzésére koncentrált. Warrenhez képest neki nagy előnye volt, hogy a 2016-os elnökválasztási kampánya miatt neki már félig-meddig felépített adományozói bázisa volt. Végül három hónap alatt 18 millió dollárt szedett össze (ez kb. 5,2 milliárd forint), kevesebbet mint Warren. Ez azért még így is szép összeg, és inkább Warren haladta meg az elvárásokat, nem Sanders teljesített alul.

A top ötös lista utolsó helyét Kamala Harris kaliforniai szenátor foglalta el, aki 12 millió dollárt gyűjtött össze (kb. 3,4 milliárd forint), ő is elfogadott pénzt nagyobb adakozóktól. Harris nagyot ment Biden ellen az első demokrata elnökjelölti vita alatt, és a tévévita után azonnal emelkedni kezdett a támogatások mértéke. Azonban a második tévévitában már ő is célpont volt, és a kaliforniai szenátornak is többször védekeznie kellett.

Nézzük, hogy a gyűjtés mellé két tévévita után a felmérésekben hogy állnak a demokrata jelöltek. A RealClearPolitics összesítése alapján a vita előtt Biden vezet 30,8 százalékkal, mögötte Warren következik 18,3-mal. Sanders a harmadik 16,5-tel, majd pedig Harris következik 8,3-mal. Buttigieg 6,5 százalékon áll, a többiek már nem tudtak 2 százalék fölé kúszni.

Mindeközben Trump

A kalapozást illetően természetesen Donald Trump is iparkodik: elképesztő pénzeket söpört be az adományozóktól, akik már a gyűjtés első hetében 24,8 millió dollárt áldoztak Trump újraválasztására. A július 2.-án nyilvánosságra hozott második negyedéves adatok szerint 105 millió dollárt sikerült összeszednie – tehát több mint 30,3 milliárd forintot kalapoztak össze. Ez magasabb összeg, mint ami Barack Obama 2012-es újraválasztására gyűlt össze ugyanebben az időszakban.

Vagyis Trump 10 millió dollárral több pénzt kapott, mint a fenti öt demokrata együttvéve.

A kampánystáb szerint összesen 725 ezer ember átlagosan 48 dollárt adott az elnök újraválasztására.

Az elképesztő pénzösszeg összeszedése nem csak az ő érdeme: maga Trump 54 milliót gyűjtött, emellett a pártvezetésnek megfelelő Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) is 51 millió dollárt kalapozott össze kampányára. Vele szemben a demokrata elnökjelölteket addig nem támogatja a gyűjtésben pártjuk, amíg el nem dől, ki lesz az, aki tényleg elindul Trump ellen. Emellett Trumpnak abban is előnye van, hogy ő a hivatalban lévő elnök, nagyobb erőforrásokkal bír tehát mint demokrata ellenfelei. A Vox szerint ezt az előnyét ki is használta:

beiktatása óta tulajdonképpen le se állt a kampányolással.

(Borítókép: Joe Biden sétál a támogatói körében a függetlenség napja ünnepén Iowában 2019. július 4-én. Fotó: Stringer / Reuters)