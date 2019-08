Beszállhatnak az utcaseprés költségeibe a zacskógyárak

Az eldobható, egyszer használatos termékek gyártóit is be kell vonni a köztisztaság fenntartásának finanszírozásába Németországban - hangsúlyozta a szövetségi kormány környezetvédelmi minisztere egy hétfői nyilatkozatában.

Svenja Schulze berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy "aki eldobható árucikkekkel keres pénzt, annak a köztisztaság költségeibe is be kell szállnia". Az egyszer használatos termékek trendje számos városban "szemétáradatot" okoz a parkokban és a sétálóutcákban, a hulladék eltakarítását és kezelését pedig az adófizetők finanszírozzák. Ezen változtatni kell, a gyártóktól is hozzájárulást kell kérni.

Ez nemcsak környezetvédelmi, hanem társadalmi igazságossági kérdés is - húzta alá a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa a tárca közleménye szerint. A miniszter elmondta, hogy egy új törvény révén szednek majd a gyártóktól hozzájárulást a köztisztaság fenntartásának költségeihez. A jogszabály legkésőbb 2022-re készül el, alapja az egyszer használatos műanyagokról szóló európai uniós irányelv, amelyet az idén tavasszal fogadott el az Európai Unió Tanácsa.

Az új rendszer alapgondolata, hogy a hozzájárulás legyen arányos a szennyezéssel. Ezért első lépésként országos vizsgálatot indítanak annak megállapítására, hogy mekkora az elvitelre készített italokhoz járó papírpoharak és egyéb, eldobható termékek aránya a szemetesekben összegyűjtött és a parkokban, tereken szétszórt hulladékban - tette hozzá a közterület-fenntartó társaságokat is összefogó országos érdekképviselet, az közműszolgáltatók szövetségének (VKU) elnöke, Michael Ebling.

A gyártói felelősség elvének kiterjesztése a köztisztaság területére "paradigmaváltás" Németországban - hangsúlyozta a szakember. A környezetvédelmi minisztérium a műanyagzacskók használatával szemben is fellép. Svenja Schulze a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak elmondta, hogy az áruházi nejlonszatyrok forgalmazásának teljes körű tiltásáról szóló jogszabályon dolgoznak. A kereskedelmi ágazattal kötött önkéntes alapú megállapodások igen sikeresek, hatásukra 2016 óta jelentősen csökkent a műanyagzacskók használata - mondta a politikus, kiemelve, hogy ezt a folyamatot egy kötelező érvényű, törvényben előírt tiltással teljesítik ki.