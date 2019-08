Már Athént is elérte az erdőtüzek füstje

Újabb erdőtüzek kaptak lángra Görögországban, ahol már eddig is több mint ötven helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, írja az MTI.

Lángok csaptak fel Évia szigetén és az Athéntól északra fekvő Thívában, ahol a tűzoltóság szerint komoly a helyzet. De az Athéntól szintén északra lévő Marathon településen is tűz pusztít. Szemtanúk szerint az erdőtüzek helyszínétől mintegy 90 kilométerre fekvő görög fővárosban, Athénban is érezni és látni a füstöt.

Wildfires spread quickly overnight in a suburb of Athens in Greece, before more than 100 firefighters rushed in to keep the blaze under control.



