Tovább terjeszti rasszista tanait az új-zélandi tömeggyilkos terrorista

Bár börtönben van, de hat oldalas levelet juttatott el egy orosz címen keresztül az egyik internetes oldalra a fehér felsőbbrendűséget hirdető tömeggyilkos Brenton Tarrant. A férfi az idén 51 embert ölt meg a Christchurch-i mecsetben és a környékén, miközben az egészet élőben közvetítette a Facebookon.

A 28 éves ausztrál férfi levelét kedden publikálták a 4Chan nevű oldalon. A levelet Tarrant a keltezés szerint július 4-én írta, és egy Alan nevű férfi címére küldte. A levélben egy későbbi nagy konfliktusra valamint újabb vérengzésre utal.

A levél eredetét a fórumon többen is kétségbe vonták, mert olyan, mintha egy kisiskolás fogalmazta volna, de a börtön hivatalosan is elismerte, hogy valódi. A levél nyilvánosságra kerülése után Kelvin Davis miniszter azt mondta, hogy tudja, sokaknak meglepő, de a fogvatartottaknak is joguk van levelet írni és levelet kapni is.

A levélben Tarrant azt írta, imádkozik Oroszországért, és Alant bátorította, hogy a Facebook oldalán keressen rá a 2015-ös moszkvai és szentpétervári látogatásairól készült képekre. Azt is megjegyezte, hogy a Facebook lelőtte a profiloldalát, de az interneten fent vannak azok a képek.

A levélben Platónt idéz, Richard Dawkins mémeken keresztül zajló kulturális evolúcióját említi, továbbá többször is hivatkozik a Hitlert támogató brit fasisztára, Oswald Mosley-t. A Gizmodo idéz még a levélből, amelyben Tarrant olyanokat ír, hogy nem akar az érzéseiről beszélni, mert akkor a levelet az őrök bizonyítékként lefoglalnák, de azt írja, hogy nem maga miatt aggódik, hanem Európa jövőjéért. Megemlíti Donald Trumpot mint a fehér megújulás jelképét.

A levélben ismert összeesküvés-elméleteket hajtogat például arról, hogy a zsidók a migráció révén ki akarják cserélni a fehér fajt - lásd: lakosságcsere -, hogy destabilizálják a Nyugatot. Gyakran tűnik fel a levélben Soros György neve, mint aki a háttérből a szálakat mozgatja.

A levél fogadtatása vegyes. A 4Chanen volt, aki megköszönte, amit Tarrant tett, de Új-Zélandon blokkolták az oldalt. A börtön pedig ígéretet tett rá, hogy ezek után újragondolják a fogvatartottak leveleivel kapcsolatos szabályozást. Elismerték, ennek a levélnek talán nem lett volna szabad kijutnia.