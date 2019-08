Megkéseltek egy embert a brit belügyminisztérium előtt

Késelés történt a londoni Marsham Streeten, a brit belügyminisztérium előtt, írja a Sky News. Egy ember életveszélyes sérüléseket szenvedett. A támadót elfogták és bevitték a rendőrségre.

A rendőrséget 13 óra körül értesítették arról, hogy egy ember késsel mászkál a belügyminisztérium utcájában. Mire kiértek, egy embert már megkéselt. Egy online terjedő fotón egy véres, félmeztelen férfi látható, akin rendőrök és mentősök segítenek. A férfi a saját lábán hagyta el a belügyminisztérium épületét, miután a támadást követően oda ment be segítségért.

Stabbing/slashing near Home Office in central London. This is the Reuters picture from the scene. Police don't think this is terrorism-related. @sdawsonphoto @miholden pic.twitter.com/4Er0XTsljI