Újabb rendőrről derült ki, hogy idegméreggel érintkezett a Szkripal-ügy során

A londoni rendőrség a tavaly márciusi salisburyi eseményekre reagálva megerősítette, hogy egy másik rendőrtiszt szervezetében is novicsokot mutattak ki.

Szergej Szkripalt és lányát, Juliát tavaly márciusban találták meg eszméletlenül egy bevásárlóközpont melletti parkban.

Eddig Nick Bailey nyomozó volt az egyetlen wiltshire-i rendőr, akivel kapcsolatban kiderült, hogy mérgezés áldozatává vált, miután elsők között ért a Szkripal-ügy helyszínére tavaly.

A Scotland Yard most megerősítette, hogy egy másik rendőr vérmintájában is idegmérget mutattak ki. A tiszttől vett vérminta törvényszéki elemzése során bizonyosodott be a novicsok jelenléte. A rendőrtiszt még tavaly a nyomozás során jelezte, hogy tünetei jelentkeztek – többek között bőrirritáció –, ezért kezelni kezdték. Nem sokkal később vissza is térhetett a munkájához.