Három gazdátlan rizsfőző miatt zártak le több New York-i metrómegállót

Gyanús, gazdátlan tárgyak miatt kellett helyi idő szerint péntek reggel 7 óra körül több New York-i metrómegállót is lezárni - számolt be a CNN. Először csak két tárgyról volt szó, amiket a hatóságok azonosítottak, és kiderült, üres rizsfőző edényekről volt szó, aztán találtak egy harmadik, ugyanolyan gazdátlan rizsfőzőt a közelben. Az edények üresek voltak, a tűzszerészek átvizsgálták őket, és mind veszélytelennek bizonyultak.

Fotó: CNN videó screenshot

Az első kettőt a Fulton Street metrómegálló aluljárórendszerében találták, a harmadikat pedig a 16. út és a 7. sugárút találkozásának közelében egy kuka mellett.

A metróban talált tárgyak miatt több megállót is lezártak a vizsgálat idejére, emiatt a metróközlekedésben nagyobb késések alakultak ki.

Az elektromos rizsfőzők nem voltak átalakítva, teljesen normális, üres edények voltak. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért hagyták ott ezeket a rizsfőzőket.

A rendőrség átnézte a térfigyelő-kamerák felvételeit, és megtalálták rajtuk azt a fehér bőrű férfit, aki egy bevásárlókocsit tolt, és abból rakta ki az edényeket oda, ahol a rendőrök később megtalálták őket.

Az incidens majdnem három évvel azután történt, amikor egy bombának átalakított kukta robbant fel Chelesea-ben, és harminc ember megsérült. Az elkövető Ahmad Rahimi volt, akit a bíróság bűnösnek talált, és a hatóságok szerint 2001. szeptember 11. óta ez volt az első dzsihádista terrortámadás New York Cityben.