A kutyájukat védelmező idős párra támadt egy hatalmas gyík Ausztráliában

Kutyasétáltatás közben varánusz támadt egy idős házaspárra az ausztrál Queensnladben a tengerparton. A gyík a kutyát támadta, arról ellentmondásosak az információk, hogy a jószág túlélte vagy megdöglött a támadásban.

A férfi sérülései súlyosak, kórházba szállították, a kezén a lábán is megsérült és jelentős mennyiségű vért is veszített. A nő is megsérült. A jegyzőkönyv szerint a gyík a kutyát támadta, majd hirtelen a férfi és a nő felé fordult, az előbbi jobb kezét és lábát harapta meg, illetve a nő lábát.

Shane Tucker, a Queensland Kórház orvosa szerint a pár szerencsés volt, hogy ennyivel megúszta, a hüllő támadása rendkívül veszélyes, és meglehetősen szokatlan is arrafelé.