Salvini megengedte, hogy a gyerekek partra szálljanak a menekülthajóról

"Akarata ellenére", de a miniszterelnök kérésére Matteo Salvini, olasz belügyminiszter engedélyt adott arra, hogy a gyerekek elhagyhassák a tizenhat napja Lampedusa partjainál vesztegelő Open Arms nevű hajót, és partra szállhassanak Olaszországban, írja az MTI.

Giuseppe Conte korábban kérte, hogy legalább a gyerekekről gondoskodjanak. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint a fedélzeten lévő 134 emberből körülbelül harminc fiatalkorú.

Salvini előzőleg a Twitteren azt írta, hogy a hajó az eltelt 16 nap alatt nyugodtan elérhette volna Spanyolországot. Hat uniós tagállam, köztük Németország és Spanyolország is vállalta, hogy befogadják a hajón lévőket, akik egyelőre nem szállhatnak partra Olaszországban.

Egy hete Richard Gere amerikai színész szakította meg toszkánai nyaralását, és vitt élelmet a hajón vesztegelő menekülteknek. A hajón büszkén mutogatta a kisfiáról készült képeket a menekülteknek, akikkel barátságosan el is beszélgetett. Gere azonban nemcsak beszélgetett, hanem élelmiszert és vizet is vitt a hajóra, és adománygyűjtést is indított a menekültek számára.

Mint ismert, a máltai és az olasz hatóságok tavaly június óta megtiltották a mentőhajók kikötését, ez alól csak azokban az esetekben van kivétel, ha már korábban létezett megállapodás a menekültek más országokba való áthelyezésére.

Az Open Arms mentőhajót egy spanyol segélyszervezet működteti. Az Európai Parlament vezetője, David Sassoli felszólította az Európai Bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert, hogy segítsen megoldani a helyzetet. Az EB azonban csak közvetítőként működhet közre a tagállamok között, és az elosztási folyamat csak azután kezdődhet meg, miután egy tagállam azt hivatalosan is kéri. Spanyolország miniszterelnök-helyettese azonban már közölte, ők biztosan nem fogják ezt megtenni, írja az El País.

(Borítókép: menekültek a hajó fedélzetén. Kép: Open Arms/Reuters)