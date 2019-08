Trump hatalmas ingatlanvásárlásnak nevezte Grönland megvásárlását

A napokban több amerikai lap is megírta, hogy Donald Trump többször is, hol komolyabban, hol viccesen szóba hozta a Dániához tartozó, autonómiát élvező sziget esetleges megvásárlását. Vacsorák és beszélgetések alkalmával Trump állítólag azt kérdezte tanácsadóitól, vajon az Egyesült Államok megvásárolhatja-e Grönlandot, Alaszkához hasonlóan. Később a Fehér Ház jogi tanácsadói hivatalának két munkatársát meg is kérte, vizsgálják meg ennek a lehetőségét. Dánia abszurdnak, komolytalannak nevezte a felvetést.

Először Larry Kudlow, Donald Trump gazdasági tanácsadója vasárnap megerősítette a Fox tévécsatornán, hogy az amerikai elnök tényleg érdeklődik Grönland esetleges megvásárlása iránt.

Ezután Donald Trump is megerősítette a sajtóértesülést, vasárnap, New Jerseyben ismerte el személyesen, hogy valóban felmerült Grönland megvásárlásra. "Feljött az ötlet, vizsgáljuk" – mondta. Az ingatlanbefektetőként ismertté vált Donald Trump a világ legnagyobb szigetének megvásárlását egy "óriási ingatlanvásárlásnak" nevezte a Guardian beszámolója szerint, majd hozzátette:

Gyakorlatilag Dánia birtokolja. Dánia nagyon jó szövetségesünk, megvédjük Dániát, ahog védjük a világ sok másik részét is. Stratégiai szempontból érdekes, érdeklődünk, de majd erről még beszélnünk kell kicsit. Nem ez a legfontosabb teendőnk, ezt elhihetik.

Elemzők szerint Grönland fontos hely az amerikai nemzetbiztonsági érdekek szempontjából. Az Egyesült Államok és Dánia közötti, évtizedekkel ezelőtt megkötött védelmi szerződés korlátlan jogot ad Washingtonnak a Grönland északnyugati részén lévő Thule légitámaszpont működtetésére. Ez egyébként az Egyesült Államok legészakibb katonai támaszpontja, mintegy 1500 kilométerre fekszik az Északi-sarktól, és része az amerikai ballisztikusrakéta-jelző rendszernek. Ezt a támaszpontot használja az amerikai légierő űrparancsnoksága és az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) is.

Nem Donald Trump az első amerikai elnök, aki elgondolkodott Grönland esetleges megvásárlásán, írja az MTI. Harry Truman 1946-ban vetette fel, és akkor Washington meg is próbálkozott az ügylettel.