Az utazótáskába pakolt 490 milliótól a kormányfő buzizásáig ért a macedón botrány

„Semmiképpen sem engedem meg, hogy néhány bűnöző, egy hiú újságíró és, elnézést kérek az LMBT-közösségtől, egy buzi megdöntse ezt a kormányt”

– mondta Zorav Zaev. A szociáldemokrata kormányfő a helyi albánok fegyveres lázadását lezáró, úgynevezett Ohridi-megállapodás aláírásának tizennyolcadik évfordulóján tartott fogadáson utalt az észak-macedóniai kormányt és igazságszolgáltatást megrázó botrányra. „Nem. A végsőkig harcolni fogunk, és mindenki felel majd a tetteiért” – mondta a B92 szerint. Zaev nem egészen két hónappal azután buzizott, hogy a fővárosban, Szkopjéban megtartották az első Pride-felvonulást. Múlt kedden a Twitteren bocsánatkérés gyanánt azt írta: a kifejezéssel a Zsarolás-affér gyanúsítottjának jellemére, nem pedig a szexuális irányultságára utalt.

Lehet, hogy zsaroló, de van stílusa: Bojan Jovanovszki – azaz Észak-Macedóniában csak Boki 13 – valóságshow-szereplőből lett celeb Louis Vuitton utazótáskába pakoltatta az akkurátusan kötegelt 50 eurós bankjegyeket (a vélhetően mobillal készített felvételen az is látszik, hogy valaki 500 eurósokat számlál, majd egy lapon címletek szerint összegzik a megszámolt pénzt). Egy hang kicsit nehezményezte, hogy sok az 50 eurós, de a macedóniai bankok leginkább ilyennel tudnak szolgálni, különösen, ha 1,5 millió eurót (kb. 490 millió forintot) kell összeszedni. Ezután a felvételen az látszik, hogy Boki 13 panyókára vetett kabátjában és feltűnően rövid nadrágjában kisétált a házból. Táskahordozóként vele volt Zoran Milevszki, akit Macedóniában Zoki Kicseecként, azaz Kicsevói Zokiként emlegetnek.

A felvétel – a kép bal felső sarkában látható információk szerint – idén februárban készült. Mire fél év múlva a jobboldali olasz lap, a La Verità feltöltötte a Youtube-ra, a Zsarolás-ügy már súlyos válságot okozott.

A botrány július közepén robbant ki, a következményei pedig beláthatatlanok. Szkopjei forrásaink szerint Zaev kormánya ugyan túlélheti a válságot, de támogatottsága megroppanhat.

Megalkudtak 5 millióban

A gyanú szerint Boki 13 – aki egy ügyetlenebb plasztikai sebész reklámarca is lehetne – az egyik leggazdagabb macedón vállalkozót zsarolta meg. A beszédes nevű Orka Holding vezérigazgatója (a névleges tulajdonos az anyja), Bulgária tiszteletbeli konzulja, Jordan„Orce” Kamcsev ellen a szkopjei különleges ügyészség, a SJO az Impérium fedőnevű ügyben nyomozott (a gyanú szerint társaival csalással és pénzmosással 8 millió euró kárt okoztak). Kamcsev erre keresett megoldást, bár jelenleg még nem világos,hogy ő találta-e meg Boki 13-at, vagy a celeb kopogtatott az ajtaján.

Fotó: Boki Jovanovski / Facebook Boki Jovanovski

Boki 13 állítólag 8 millió eurót kért Kamcsevtől, megalkudtak 5 millióban, és a vállalkozó 1,5 milliót át is adott. Orce ezután felkereste a kormányfőt, Zaev pedig feljelentést tett a szervezett bűnözés és korrupciós elleni ügyészség vezetőjénél, Vilma Ruszkovszkánál. A nyomozás május elején kezdődött, az ügyészek kihallgattak néhány személyt – Orce Kamcsevet is –, majd elkezdték begyűjteni a gyanúsítottakat. Boki 13 Görögországba indult, ám a macedón határrendészek feltartóztatták és őrizetbe vették. Kicsevói Zokit is elfogták. Azóta a bíróság – a szervezett bűnözés és korrupció elleni ügyészség javaslatára – újabb 30 nappal meghosszabbította előzetes letartóztatásukat.

Börtön nélkül lenne vége

Mégsem Boki és Zoki bukása volt a legnagyobb hír. Ugyanis július 15-én Katica Janeva, az SJO vezetője – két hónappal mandátumának lejárta előtt – bejelentette lemondását. Az ügyésznő azt mondta, hogy az SJO bizonytalan jövője és politikai helyzete miatt távozik. Csakhogy aznap este már a rendőrök keresték fel Janevát, és elkobozták a telefonjait. Az egyiket az ügyésznő lakhelyén találták meg, a másik egy rokonnál volt. Erről a telefonról korábban minden adatot töröltek, és Janeva azt jelentette, hogy a készülék elveszett.

Azóta a nyomozás lassan halad. Az ügyésznőt például azóta sem gyanúsították meg semmivel, kedden hallgatták ki először, tanúvallomásából részletek egyelőre nem szivárogtak ki. A szervezett bűnözés és korrupció elleni ügyészség eddig arra volt kíváncsi – ezt hivatott kideríteni a telefonok szakértői vizsgálata –, hogy Janeva milyen kapcsolatban volt a zsarolókkal, és Boki 13 miért rá hivatkozott, amikor Kamcsevnek segítséget ígért.

Fotó: Katica Janeva / Facebook Katica Janeva

Boki 13 valóságshowban szerepelt, innen katapultált a regionális celebritás és előadóművész státusába. Nagyon nehéz dolga nem volt, az apja ugyanis az 1TV tulajdonosa (bár Boki 13 szereti azt mondani, hogy a csatornát valójában ő irányítja). Az 1TV állományában dolgozik az ügyésznő, Janeva fia is. Ezért-e vagy másért, de

Boki 13 azt mondta Kamcsevnek, hogy Janevával el tudja intézni, hogy az ügye megoldódjon.

Kicsevói Zoki életútja is megkapóan színes. Az ohridi turisztikai egyetem elvégzése után egy éjszakai klubban kezdett dolgozni csaposként és portásként. Úgy tűnik, sikerült egészen az alapoktól kitanulnia a szakmát, mert ma már egy fővárosi étterem tulajdonosa. Több mint tíz éve ismeri a megzsarolt vállalkozót, és viszonyuk eleinte kifejezetten jónak tűnt, de 2013-ban történt valami, mert Zoki egy kávézóban bántalmazta Orce Kamcsevet (aztán a parkolóban ismeretlenek vártak rá, és nem spóroltak a veréssel). Az incidens rendezhette a félreértéseket, mert Zoki és Orce kapcsolatban maradt.

Egyes feltételezések szerint Orce és Boki 13 találkozóját éppen Zoki hozta össze. De vajon az ügyésznő hogyan keveredett Orce, Boki 13 és Zoki üzelmeibe? Janeva azt mondta, ügyészként sok mindenkivel beszélt, Kamcsevval például azért, mert rá akarta venni, hogy legyen a vád tanúja (vélhetően vádalkuért cserébe). Szerinte ezek a tárgyalások gyakran közvetítőkön keresztül zajlottak. Talán ennek az erőfeszítésnek része volt az is, hogy biztosította Kamcsevet, az SJO vezetőjeként teljes mértékben ellenőrzi Lile Sztefanovát, az Impérium-ügyben nyomozó ügyészt? Boki 13 egyébként avval nyugtatta a vállalkozót, hogy ha ügye eljut a legfelsőbb bíróságra, az SJO ügyészei nem élnek majd minden jogorvoslati eszközzel. Janeva védekezése nem volt meggyőző. Az ügyész valóban beszélhet a potenciális tanúkkal, de csak személyesen, közvetítők nélkül, az ügyészség épületében, a találkozókról pedig hivatalos feljegyzést kell készítenie.

A legsúlyosabb bírálatokat azonban az SJO egyik ügyésze, az említett Lile Sztefanova fogalmazta meg. Az Impérium-ügy nyomozását vezető ügyésznő közleményében azt írta, hogy Kamcsev már 2018 nyarán megpróbálta befolyásolni a nyomozást, és ő ezt jelentette az SJO vezetőjének és a többi ügyésznek. Arról is beszámolt, hogy tavaly decemberben Janeva

úgy döntött, hogy az Impérium-ügy gyanúsítottjainak az előzetes után jó lesz a házi őrizet is.

Idén márciusban Janeva beleegyezett, hogy a gyanúsítottak ideiglenes útlevelet kaphassanak, Kamcsev esetében akkor, amikor Sztefanova szabadságon volt. A legfurcsább eset 2019 áprilisában történt: egy értekezleten Janeva azt kérte, hogy az ügyészek május elejéig írjanak jelentést arról, hogy az Impérium-ügyben mekkora kártérítést kell fizetniük a gyanúsítottatnak, azután az ügyeket lezárják, a gyanúsítottak pedig nem mennek börtönbe.

Mi lesz Charlie angyalaival?

Mindez egy fehérgalléros bűnügy szokványosnak tűnő – és szükségszerűen szövevényes –nyomozásának története lenne, szorult helyzetben lévő oligarchával, zsarolási kísérlettel (ha ez egyáltalán zsarolásnak nevezhető), befolyással való üzérkedéssel, szökési kísérlettel, sok készpénzzel és egy ügyésszel, akinek bűnössége még nem bizonyosodott be. Mi köze ehhez a kormányfőnek?

Egy rögzített beszélgetésben azt hallani, hogy valaki – a gyanú szerint Boki 13 – azt mondta Orce Kamcsevnek, hogy

ügyéről beszél majd ZZ-vel (azaz Zoran Zaevvel), és szerinte „nem okoz majd problémákat”.

Eddig nincs arra utaló adat, hogy valóban megkereste volna Zaevet. A celeb ismerte a kormányfőt, ahogy ismerte a különleges ügyészt is (közös fotó is készült róluk), de nem csak Macedóniában szokványos, hogy a showbiznisz és a média érintkezik – esetleg össze is fonódik – a politikai és gazdasági élet szereplőivel.

Az ellenzék szerint persze Zaev kormánya megbukott, és előrehozott választásokat kell tartani. Hrisztijan Mickoszki, a legnagyobb ellenzéki párt, a VMRO-DPMNE elnöke azt is tudni véli, hogy Janevát napokon belül őrizetbe veszik. A kormánykoalíció legnagyobb pártja, a szocdemek szerint az ellenzék arra használná a botrányt, hogy lassítsa Észak-Macedónia NATO- és EU-csatlakozását. Sztevo Pendarovszki államfő, Zaev politikai szövetségese szerint a botrányt sürgősen és alaposan ki kell vizsgálni, a kormány pedig egy antikorrupciós testület felállítását jelentette be.

A Zsarolás-affér jelentősége azonban túlmutat a politikai nyilatkozatokon és kármentési kísérleteken.

A botrány a macedóniai változások alapjait kezdheti ki egy olyan időszakban, amikor egyébként is jelentős átalakítás előtt áll az igazságszolgáltatás. A különleges ügyészség, az SJO a több éve tartó észak-macedóniai válság mértékének indikátora. A Magyarországra menekült Nikola Gruevszki kormányzása idején sorozatos botrányok rázták meg a macedón közéletet. A legnagyobbat az akkor ellenzéki Zaev robbantotta ki: kiderült, hogy a kormány lehallgattatott mintegy húszezer állampolgárt, köztük újságírókat és ellenzéki politikusokat is (Észak-Macedóniának kicsivel több, mint 2 millió lakosa van).

A válságot az USA és az EU közvetítésével próbálták megoldani, a Przsinói-megállapodás egyik pontja rendelkezett az SJO felállításáról. A különleges ügyészség egy határozott időtartamú anomália lett. A megállapodás szerint a négy évre létrehozott SJO nem része a macedóniai ügyészségnek, jövőjéről pedig egy későbbi törvény rendelkezik majd. A négy év most jár le, a parlamenti pártok és a kormány azonban hónapok óta hiába tárgyal a folytatásról.

A szkopjei kormányváltás nem volt egyszerű, Gruevszki megnyerte a választásokat, ám nem talált koalíciós partnereket. Az akkori államfő, Gyorge Ivanov csak erőteljes nemzetközi nyomás után adott kormányalakítási megbízást a második helyezett Zaevnek, aki képes volt biztosítani a koalíció parlamenti többségét. Az SJO 18 ügyben 1 vádiratot nyújtott be 94 magánszemély és 7 jogi személy ellen – arról egyébként megoszlanak a vélemények, hogy ez a szám kielégítő-e vagy sajnálatosan kevés.

Az Olaszországban és az USA-ban tanult, a határ menti Gevgelijából a fővárosba rendelt Janeva ügye akkor is az SJO végét jelentheti, ha az ügyésznő tisztázza magát, és kiderül, hogy ártatlan.

Akkor is hatalmas szívességet tett a politikának, ha pusztán ügyetlenül kezelt egy nyomozást. Az ellenzéki VMRO-DPMNE korábbi vezetése vagy börtönben van, vagy a tárgyalására vár, nem csoda, hogy a párt szabadulna a különleges ügyészségtől. A kormány legnagyobb ereje, a baloldali SZDSZM a szervezett bűnözés és korrupció elleni ügyészséget erősítené, és az SJO-t beolvasztaná a meglévő struktúrába. Zaev dolgát megnehezíti, hogy a legnagyobb albán párt, a BDI (ezt gyakran macedón elnevezése alapján DUI-ként emlegetik) valójában ellenzi az SJO működését. Ennek egyszerű oka van, vezetője, a gerillavezérből lett politikus, Ali Ahmeti korábban Gruevszki koalíciós partnere volt.

Az ügyészségről szóló törvényt viszont mindenképpen módosítani kell, méghozzá záros határidőn belül, mert a szkopjei kormány abban bízik, hogy októberben elvileg megkaphatja a brüsszeli jóváhagyást az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Ennek egyik feltétele a korrupció elleni harc és az igazságügyi reform. A VMRO-DPMNE bejelentette, hogy tüntetéseket szerveznek, és az intézmények blokádjára készülnek, hogy kikényszerítsék az előrehozott választásokat, az viszont még nem egyértelmű, hogy készek lennének-e megakadályozni az ügyészségről szólótörvény módosítását.

A nemzetközi közösség mindenesetre arra számít, hogy a politikai iszapbirkózás nem akasztja meg a parlament, a Szobranye munkáját. Egy rezsim lebontása mindig nehézkes, és talán sohasem teljes, ezt Macedóniában is megtapasztalták. Csakhogy közben az SJO jelkép is lett, a korrupcióval, az esztelen pénzszórással, a gyűlölet szításával azonosított Gruevszki-rendszer lebontásának jelképe. A választások előtt hónapokig tartó tüntetéssorozat zajlott az országban, és az ún. színes forradalom idején olyan transzparenseket is látni lehetett, amin az állt: „Janeva a hősöm”. A különleges testületet a nyilvánosság előtt megjelenítő három ügyésznőt Charlie angyalainak nevezték, és még pólókat is nyomtattak az SJO logójával. Janeva és két társa, Lencse Risztoszka és Fatime Fetai lettek a remény arcai. Ezt a reményt pakolta be Boki 13 a Louis Vuittonba, a 1,5 millió euró mellé, és egy februári napon elvitte magával.

(Nyitókép: Zoran Zaev észak-macedóniai szociáldemokrata kormányfő. Fotó: Chris McGrath/Getty Images)