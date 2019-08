Kiköthetett a három hétig veszteglő menekülthajó Olaszországban

Tizenkilenc nap után kedden késő este kikötött a szicíliai Lampedusa szigetén a spanyol Open Arms hajó, a még rajta maradt 83 menekült pedig partra szállt. Amikor éjjel befutott a hajó, a rajta lévő menekültek üdvrivalgásban törtek ki, írja az MTI.

A szárazföldön mindenkit orvos vizsgált át, majd kisbuszokkal szállították őket a legközelebbi befogadó központba.

Az Olaszországba érkező migránshajókkal foglalkozó ügyész kedd délután az Open Arms hajóján felmérte a tizenkilenc napja a fedélzeten tartózkodó emberek helyzetét. Ezután elrendelte a civil hajó lefoglalását és a menekültek evakuálását.

Az Open Arms hajója augusztus elsején vette fedélzetére a több mint százhúsz fős csoportot. A jármű kezdetben az olasz tengerekkel határos nemzetközi vizeken, majd Lampedusától alig 800 méterre várakozott. A spanyol kormány még vasárnap bejelentette, engedélyt ad az Open Armsnak, hogy kikössön a partjainál. A hajót működtető segélyszervezet akkor közölte: nem tudják elfogadni az ajánlatot, mert a "szélsőséges humanitárius vészhelyzet" miatt azonnal partra kellene szállniuk, és nem jöhet szóba több napi hajóút.

Augusztus 14-én Róma városának közigazgatási bírósága Matteo Salvini belügyminiszter tilalma ellenére engedélyezte a spanyol civil szervezet hajójának, hogy az akkor még 147 menekülttel a fedélzetén olasz területi vizekre lépjen. A törvényszék ítéletének indoklásában – orvosszakértői és pszichológiai véleményekre hivatkozva – megállapította, hogy a nemzetközi tengerjogi szabályozásba ütközött a belügyminiszter korábbi rendelkezése.

Korábban Richard Gere amerikai színész szakította meg toszkánai nyaralását , és vitt élelmet a hajón vesztegelő menekülteknek. A hajón büszkén mutogatta a kisfiáról készült képeket a menekülteknek, akikkel barátságosan el is beszélgetett. Gere azonban nemcsak beszélgetett, hanem élelmiszert és vizet is vitt a hajóra, és adománygyűjtést is indított a menekültek számára.

A menekültek helyzete kétségbeejtő volt, ezért az utóbbi napokban többen közülük a tengerbe ugrottak a hajóról, és úszva igyekeztek elérni az olasz partokat.