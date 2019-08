Géppuskával szórták meg a törököket

A szíriai kormányerők tüzet nyitottak a 8-as számú török megfigyelőpontra az északnyugat-szíriai Idlíb tartományba.

- jelentette csütörtökön az Anadolu török állami hírügynökség. Az utolsó ellenzéki ellenőrzés alatt álló területet az orosz-török-iráni megállapodás értelmében összesen 12 török megfigyelőpont veszi körül, melyek a - gyakorlatban folyamatosan megszegett - fegyverszünet betartása felett őrködnek. A 8-as számú megfigyelőpont Idlíb délkeleti részében, Sirmannál található, valamivel északra Hán Sejkún térségétől, amelyet az előrenyomuló kormányerők szerdán már teljes ellenőrzés alá vontak.

A beszámoló szerint Bassár el-Aszad szíriai elnök fegyveres erői nehézgéppuskákkal adtak le lövéseket. Az incidens következtében nem keletkezett kár, áldozatok nincsenek, de az incidens biztos nem segít az elmúlt hétben pattanásig feszült helyzet konszolidásában.

Ahogy arról szerdán részletesen is írtunk, az orosz támogatást élvező szíriai hadsereg április végén indított offenzívát Idlíbben és a szomszédos Hama tartomány északi részén az ott tartózkodó ellenzékiek ellen, az alacsony intenzitású offenzíva július vége óta pörgött fel, innentől szaporodtak meg a buffer-szerepet is játszó, de az ellenzéki milíciák utánpótlásában is szerepet játszó török egységek elleni provokatív akciók.

A régióban az ENSZ adatai szerint az elmúlt négy hónapban legalább 500 civil halt meg tüzérségi és légitámadásokban a térségben, s 576 ezren kényszerültek elmenekülni, 72 ezren közülük augusztusban. A humanitárius katasztrófa enyhítésére (és a kellemetlen PR-következményektől tartva) az Aszad-rezsim csütörtökön bejelentette, hogy humanitárius folyosót nyitott a középnyugat-szíriai Hama felé azoknak a civileknek, akik távozni akarnak az ellenzéki milíciák uralta területekről. A korábbi években ostrom alá vett ellenzéki zárványokban már alkalmazott módszerrel csak az a baj, hogy Idlíbből már nincs igazán hová hátrálni, Aszad uralma alá pedig kevesen akarnak visszatérni - részben a kormányerők korábbi atrocitásai miatt, részben pedig a borítékolható megtorlástól tartva.

(MTI)