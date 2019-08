Feloszlatta magát a koszovói parlament

Feloszlott csütörtökön a koszovói parlament, és ezzel megnyílt az út az előrehozott választások előtt. A választásokra azért van szükség, mert Ramush Haradinaj kormányfő július közepén lemondott, miután a koszovói háborús bűnöket vizsgáló bíróság gyanúsítottként hallgatta meg.

A parlament feloszlatásához a 120 tagú képviselőházban kétharmados többségre volt szükség, végül a minimális 80 helyett 89-en szavaztak a feloszlatásra.

Az alkotmány szerint a választást legfeljebb 45 napon belül kell megtartani, a helyi sajtó a legvalószínűbbnek az október 6-ai választást tartja.

A háborús bűnöket vizsgálóbíróság és az ügyészség feladata az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején gerillaakcióiról elhíresült Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) által elkövetett feltételezett háborús bűnök vizsgálata. Az UCK tettei máig vitatottak. Még azzal is vádolták, hogy szervkereskedelmi hálózatot működtetett, állítólag fogságba ejtett vagy elrabolt szerb és albán nemzetiségű személyeket csonkítottak, illetve gyilkoltak meg. A szervkereskedelmi üggyel kapcsolatban Hashim Thaci koszovói államfő neve is felmerült. Az UCK-nak tagja volt Ramush Haradinaj, Hashim Thaci államfő és Kadri Veseli házelnök is.

(MTI)