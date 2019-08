Könnygáz és tégla csapott ismét össze Hongkongban

A különleges közigazgatási státuszt élvező Hongkongban immár tizenkettedik hete zajlanak tüntetések, amelyeket eredetileg az azóta már felfüggesztett, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki.

A legutóbbi tüntetésen a tiltakozók ismét barikádokat emeltek, illetve téglákkal, kövekkel és gyújtópalackokkal dobálták meg a biztonságiakat, akik könnygázt vetettek be, hogy kiszorítsák őket a helyszínről. Több demonstráló térfigyelő kamerákkal ellátott utcai lámpákat rongált meg.

Kapcsolódó Gázmaszk, védőszemüveg és házi pajzs nélkül sokan el sem indulnak Hongkongban a tüntetők időnként már olyan jól fel vannak szerelkezve, mint a rohamrendőrök. A gázmaszkokat kapkodják el leginkább, habár a hatóságok próbálják elapasztani a beszerzéseket. Kreatív módon semlegesítik a könnygázgránátokat, óriási csúzlival lőtték be a rendőrség ablakát, újabban pedig lézerpointerekkel őrjítik meg a rendőröket a kitartó tüntetők.

A több alkalommal milliós tömeget vonzó megmozdulások az elmúlt hetekben fokozatosan egyre inkább a Peking által támogatott kormányzat ellen fordultak. A demonstrálók a törvénytervezet végleges visszavonásán kívül immár egyebek mellett Carrie Lam hongkongi kormányzó lemondását, valamint a rendőrök tüntetőkkel szembeni akcióinak kivizsgálására hivatott független bizottság megalakítását követelik.

A hongkongi South China Morning Post című lap arról számolt be, hogy Carrie Lam gazdasági és politikai vezetőkkel egyeztetett arról, hogyan lehetne párbeszédet indítani a demonstrálókkal. A lap értesülései szerint a találkozón többen azt tanácsolták a kormányzónak, hogy legyen nyitottabb a kompromisszumra a tüntetők felé, és indítson független vizsgálatot az esetleges rendőrségi túlkapások felderítésére, továbbá formálisan is vonja vissza a kiadatási törvény módosítását célzó tervezetet.

Kapcsolódó A Youtube letiltott 210 propagandát toló kínai csatornát A Twitter és a Facebook után a Google is ellenáll a tüntetések körüli információs hadviselésnek.

A tüntetők vasárnap is gyülekeztek Hongkong Új területek (New Territories) nevű régiójában a Kwai Fong vasútállomás közelében, ahol a hónap elején a rendőrök már egyszer vetettek be könnygázt a tiltakozó tömeg feloszlatására.

(Borítókép: Tüntetés Hongkongban 2019. augusztus 25-én. Fotó: Tyrone Siu / Reuters)