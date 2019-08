A törökök harci repülők vásárlásáról tárgyalnak az oroszokkal

Törökország harci repülők - egyebek mellett lopakodó vadászgépek - beszerzéséről tárgyal Oroszországgal, írja orosz hírügynökségi forrásra támaszkodva a Reuters.

Ankara orosz gyártmányú Szu-57-es lopakodó vadászgépek, valamint Szu 35-ös harci repülők szállításának lehetőségéről tárgyal Moszkvával. Az információt megerősítette az orosz tárgyalódelegáció egyik magas rangú tisztségviselője is, aki arról is beszélt, hogy elsősorban az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerekről egyeztetnek, ezeket Oroszország idén kezdte szállítani Törökországnak. Emellett pedig az orosz harci repülők beszerzésének lehetőségeit is megvitatják. Az orosz fél hangsúlyozta, hogy szerződéskötésről még nincs szó a repülőgépek ügyében, de a tárgyalások elindultak. Kedden egyébként Recep Tayyip Erdogan török elnök is megerősítette, hogy folytatják a védelmi együttműködést Oroszországgal.

Ankara ezzel tovább távolodik az Egyesült Államoktól és a NATO-tól.

Ennek egyik jele volt már az is, hogy az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer megérkezésével Törökország az eddig elköltött egymilliárd dollár ellenére elbukja a 116 darab ötödik generációs amerikai F-35-ös vadászgép megvásárlásának lehetőségét. Erdogan Oroszországhoz való közeledéséről, és az Egyesült Államoktól, valamint az Európai Uniótól való távolodásáról itt írtunk részletesen.