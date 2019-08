Első körben elutasították a brit parlament felfüggesztését ellenző kezdeményezést a skót legfelső bíróságon, írja a BBC. A tárgyalás azonban folytatódik jövő héten. Eközben Nagy-Britannia-szerte több bíróságon is megtámadták a felfüggesztést.

Boris Johnson brit miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy a parlament öthetes felfüggesztését kéri a királynőtől mindössze kilenc héttel a britek esedékes kilépése előtt. Bár II. Erzsébet ezt még aznap jóváhagyta, 75, főként skót képviselő azonnal a skót legfelső bírósághoz folyamodott, hogy megakadályozza a felfüggesztést. A képviselők a parlament felfüggesztésének ideiglenes betiltását kérték a bírótól.

Lord Doherty bíró szerint nincs nyomós ok a felfüggesztés jogi úton való megakadályozására. A kormány üdvözölte a bíróság döntését. Az ügynek azonban még nincs vége, jövő kedden újabb meghallgatásokat fognak tartani. A képviselők ügyvédje szerint a miniszterelnöknek a bíróság előtt kéne megindokolnia a felfüggesztés szükségességét.

Jelenleg legalább két másik kezdeményezés is a brit bíróságok elé került. Egy belfasti per meghallgatása ma lett volna, ám jövő hétre halasztották, míg egy többek között John Major volt brit miniszterelnök által támogatott per tárgyalását szeptember 6-ára tűzték ki. Az azonban kérdéses, mekkora esély van ezek sikerére, hiszen a királynő döntését nem írhatja felül semmilyen bíróság.

A parlament felfüggesztése általános felháborodást váltott ki a brexitet ellenző képviselők körében, akik közül többen alkotmányellenesnek nevezték azt. Magyar idő szerint péntek délig már több mint másfél millióan írták alá a felfüggesztést ellenző petíciót.