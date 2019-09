A brit ellenzék megpróbálja megakadályozni az október végi rendezetlen brexitet

A brit ellenzék a következő héten törvénytervezetet terjeszt be, hogy megakadályozza, hogy a konzervatív párti brit kormány megállapodás nélkül léptesse ki Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Sir Keir Starmer, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt árnyékkormányának brexitügyi miniszterjelöltje a BBC vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta, hogy a kezdeményezés kifejezett célja a brit EU-tagság rendezetlen megszűnésének lehetetlenné tétele.

Starmer részleteket a tervezet tartalmáról nem ismertetett, hozzátette ugyanakkor: elfogadása esetén a törvény kötelezné Boris Johnson miniszterelnök kormányát arra is, hogy kezdeményezze a brexit október 31-i határidejének elhalasztását az Európai Uniónál.

A parlament azt már többször kinyilvánította Theresa May alatt véleménynyilvánító szavazáson, hogy nem akar megállapodás nélküli, rendezetlen brexitet. Április elején az is megtörtént, hogy – ezzel egyébként bírálatokat is kiváltva – rekordgyorsan, egy nap alatt, és mindössze egy szavazatos többséggel ment át egy törvényjavaslat May kormányának akaratával ellentétesen. Ezzel törvényben is a brexit határidejének újabb halasztására kötelezték a miniszterelnököt a képviselők. Feltehetően újból ilyenre készülnének.

Boris Johnson a héten arra kérte a királynőt, hogy szeptember elejétől öt hétre, október 14-ig függessze fel a parlamentet, ezt II. Erzsébet jóváhagyta. Johnson arra hivatkozott, hogy kormánya szeptemberben lezárja a parlament jelenlegi ülésszakát, és október közepén, alig két héttel az október 31-i brexithatáridő előtt új kormányprogramot hirdet.

Johnsont az ellenzék részéről, sőt a Konzervatív Párton belül is sokan azzal vádolják, hogy ezzel a lépéssel a brexithatárnapig hátralévő parlamenti ülésnapok számát akarja korlátozni, igyekezve elejét venni éppen annak, hogy a megállapodás nélküli brexit ellenzői önálló törvényalkotással próbálják megakadályozni a rendezetlen kilépést.

Johnson sokszor hangoztatott álláspontja az, hogy a brit EU-tagság mindenképpen megszűnik október utolsó napján, akár sikerül újratárgyalni az előző miniszterelnök, Theresa May által az Európai Unióval tavaly novemberben elért, a londoni alsóház által azonban háromszor is elvetett megállapodást, akár nem.

Johnson rendszeresen hangoztatja azt is, hogy kormánya megállapodással szeretne kilépni az EU-ból, de az eredeti megállapodást újra kell tárgyalni, úgy, hogy ne szerepeljen benne az a tartalékmegoldás (backstop), amely az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülését célozza. Ezzel az Egyesült Királyság egésze vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, amíg nem sikerül olyan kétoldalú kereskedelmi megállapodásra jutni, amely önmagában feleslegessé tenné a tartalékmegoldás alkalmazását, írja az MTI.

Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója a The Sunday Telegraph című vasárnapi brit konzervatív lapban megjelent írásában megerősítette azt az uniós álláspontot, hogy nem lehetséges a tartalékmegoldás eltávolítása a kilépési megállapodásból.