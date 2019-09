Hongkong: a rendőrök gumibottal vertek, paprikaspray-ztek embereket a metróban

Videó is készült arról, ahogy hongkongi rendőrök keményen gumibotoznak, és paprikaspray-vel fújnak le embereket az egyik metrószerelvényen a szombati tüntetések alatt és után. A rohamrendőrök benyomultak a szerelvényre, ahol többen kinyitott esernyőkkel álltak velük szemben. Más felvételen földre tepert embereket is ütöttek a rendőrök az egyik állomáson.

A rendőrök azt állítják, hogy azért hívták őket a helyszínre, mert „radikális tüntetők" erőszakosan léptek fel utasokkal szemben. A hongkongi vezetés közleményben azt írta, hogy több tüntető gyújtogatott, és különböző tárgyakat, kitépett korlátdarabokat dobált a sínekre, ezzel figyelmen kívül hagyva a metró biztonságát, írja a BBC. A rendőrség tájékoztatása szerint 40 embert vettek őrizetbe.

(Figyelem, erőszakot tartalmazó felvételek!)

A közösségi médiában sokan beszámoltak a rendőrök durva fellépéséről, és többen is azt állítják, hogy bármilyen ok nélkül verték őket is meg. „Megállt a metró, a rendőrök felszálltak és kétszer is megütöttek gumibottal" – mondta egy névtelenül nyilatkozó férfi a South China Morning Postnak. „Nem vettek őrizetbe. Csak rajtam töltötték ki a dühüket."

A hongkongi metró üzemeltetője bejelentette, hogy egyelőre három állomást lezártak az eset után, még nem tudni, mikor nyitják újra meg ezeket.

Szombaton a rendőrségi tiltás ellenére megint több tízezren vonultak utcára Hongkongban. A tüntetők felgyújtottak egy kisebb barikádot egy rendőrkapitányság mellett, Molotov-koktélokat dobáltak. A rendőrök vízágyúval oszlatták a tömeget, és kék festéket is locsoltak a tüntetőkre, hogy később azonosítani tudják őket. Gumilövedékek mellett pedig éles lőszerrel is leadtak figyelmeztető lövéseket a levegőbe.

Vasárnap tüntetők körülvették a hongkongi repülőteret és akadályozták az utasok bejutását. Leállították a reptérre vezető vasúti forgalmat, és buszjáratokat is felfüggesztettek. Az aktivisták ülősztrájkja miatt a repülőtér augusztus első felében pár napra leállt, és közel ezer járatot kellett törölni. Az ülősztrájkra válaszul hozott bírósági határozat értelmében a hongkongi repülőtéren tüntetőknek tilos megzavarniuk vagy akadályozniuk az intézmény működését, és csupán az arra kijelölt helyen tartózkodhatnak.

A hongkongi helyzettel több cikkben is részletesen foglalkoztunk, a 13. hete tartó tüntetéseket és azok hátterét pedig ebben a podcastban is összefoglaltuk.