Trump nem hiszi, hogy valaha is hallott volna 5-ös erősségű hurrikánról

Nem is tudjuk, mivel nézünk szembe. Csak annyit tudunk, hogy talán a legnagyobb. És én, én nem is tudom, hallottam-e valaha az ötös kategóriáról. Tudtam, hogy létezik. És láttam néhány négyes kategóriásat - azért olyanból se látni túl sokat. De egy ötös kategóriás, az már valami - nem is tudom, hallottam-e már valaha ezt a kifejezést, túl azon, hogy van ilyen."