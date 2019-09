Cikkünk frissül.

Az ellenzéki képviselők és a Boris Johnsonnal szembeforduló toryk megszavazták kedden késő este a brit alsóházban, hogy a kormány akaratával ellentétesen átírhassák a szerdai napirendet: ennek célja az, hogy szavazhassanak egy olyan törvényjavaslatról, amivel megkötnék a kormányfő kezét, hogy elkerüljenek egy október 31-i rendezetlen brexitet.

A nyári szünetről kedden visszatérő alsóházban pártokon átívelve beadtak egy kérvényt, hogy rendkívüli vitát tarthassanak a brexitről, ez volt a folyamat első eleme. Este aztán John Bercow házelnök, aki több másik konzervatívhoz hasonlóan szintén antidemokratikusnak nevezte, hogy múlt héten Johnson a parlament felfüggesztését kérte a királynőtől, jóváhagyta a rendkívüli vitát. Ennek végén tartottak szavazást, és itt dőlt el 328 igen, 301 nem ellenében, hogy szerdán az alsóház elé kerülhet a törvényjavaslat.

Ehhez összesen 21 tory képviselő kiszavazása is kellett, és azért is fontos, mert előrevetíti, hogy a konkrét törvényjavaslat mögött is várhatóan meglenne az alsóházi többség.

Miközben pedig a kiszavazó torykat azzal fenyegették meg, hogy nem indulhatnak konzervatív színekben a következő választáson, a kiszivárgott információk már előrevetítették, hogy Johnson a keddi szavazási eredményre válaszul bedobhatja a kalapba egy előrehozott választás lehetőségét.

Johnson a szavazás utáni beszédében azt mondta, hogy a szerdai törvényjavaslat azt jelentené, hogy az EU kezébe adnák a döntést, ő pedig elutasítja a további halasztást. „Nem akarok választást, de ha a képviselők szerdán megszavazzák, hogy kikényszerítsenek egy újabb céltalan halasztást, akkor ez lesz az egyetlen módja, hogy megoldjuk ezt" – jelentette ki. Megerősítette, hogy beadnak egy előrehozott választás kiírására vonatkozó indítványt, erről a BBC szerint azután lehet vita és szavazás szerdán este, ha átmegy az ellenzék és a kiszavazó toryk törvényjavaslata.

Egy előrehozott választás kiírásához kétharmados többségre lenne szükség. Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője kijelentette, hogy nem fog megszavazni előrehozott választásokat, amíg nem megy át egy, a rendezetlen kilépést kizáró törvényjavaslat. Azt mondta, hogy nincs többség a rendezetlen kilépés mögött.