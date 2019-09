Pártokon átívelve több képviselő beadott egy kérvényt, hogy tartsanak rendkívüli vitát a brexitről, írta ki a Twitterére a brit alsóház. Ez az első eleme annak a folyamatnak, amivel a Boris Johnsonnal szemben álló ellenzéki és tory képviselők törvényben kötnék meg a kormányfő kezét, hogy elkerüljenek egy október 31-i rendezetlen brexitet.

John Bercow házelnök majd később fog dönteni (mivel azonban több másik konzervatívhoz hasonlóan ő is antidemokratikusnak nevezte, hogy múlt héten Johnson a parlament felfüggesztését kérte a királynőtől, feltehetően átmegy a javaslat).

A brit parlament kedden tért vissza a nyári szünetről. Miután Johnson a múlt héten a törvényhozás öthetes felfüggesztését kérvényezte szeptember 9.-12. és október 14. között, az elmúlt napokban folyamatosak voltak a különböző üzengetések a kormányfővel szemben álló képviselők és a kabinet között. Kedden viszont tényleg nagyon felpöröghetnek az események:

Az ellenzék és a kormányfő terveit ellenző tory képviselők elindítottak egy olyan folyamatot, amivel törvényben kötnék ki, hogy Johnsonnak újabb halasztást kell kérnie az EU-tól, ha nem sikerül kilépési megállapodást elfogadni a brit parlamentben, és ezzel kerülnének el egy rendezetlen kilépést október 31-én.

Johnson azt már kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem kérne újabb halasztást, és különböző források szerint ellenzői keddi akciójára válaszul egy előrehozott választást indítványozhat október közepére. Ennek megszavazásához kétharmados többség kellene, és sok múlna azon, hogyan döntene a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt. Van arra is mód, hogy a kormány ezt megpróbálja kikerülni, de ehhez is többség kellene az alsóházban.

Kedden egyébként a parlament felfüggesztése elleni jogi kezdeményezések is folytatódtak a bíróságon. A felfüggesztést jóváhagyó királynő döntését nem lehet megtámadni, de Johnson erről szóló kérését igen, ezt próbálják törvénytelennek nyilváníttatni. Az egyik kereset mögé John Major volt konzervatív kormányfő is aktívan beállt. Az már kiderült bemutatott dokumentumok alapján, hogy Boris Johnson már augusztus közepén számolhatott a parlament felfüggesztésének kérvényezésével.

Theresa May előző kormányfő alatt már átment egy olyan hasonló kezdeményezés, amivel törvényben kötelezték arra, hogy kérjen halasztást az EU-tól. A kedden benyújtani tervezett javaslat alapján

2020. JANUÁR 31-IG SZÓLNA A KÉPVISELŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ÚJABB HALASZTÁSI KÉRELEM.

A terveik szerint abban az esetben kellene a kormányfőnek újabb halasztást kérnie, ha október 19-ig nem fogad el a parlament egy új megállapodást, vagy nem szavaz kifejezetten a rendezetlen kilépés támogatásáról (amit korábban már többször elutasítottak a képviselők). Van emellett egy olyan kitétel is, hogy ha az Európai Tanács másik határidőt javasol, akkor a miniszterelnöknek két napon belül el kell azt fogadnia, kivéve, ha ezt a dátumot az alsóház elutasítja.

Ha az alsóházban sikerül kedden napirendre tűzniük egy ilyen szavazást, azt valószínűleg szerdán tarthatnák meg, és ha átmenne a törvényjavaslat, akkor még a parlament szeptember 9.-12. között kezdődő felfüggesztése előtt a lordok házába kerülne jóváhagyásra.

Hétfőn napközben már voltak arról szóló hírek, hogy a rebellis toryknak Johnsonék jelezték, ha beállnak a kezdeményezés mögé, akkor lényegében megvonnák tőlük a jogot, hogy a Konzervatív Párt színeiben induljanak következő választásokon, és kitennék őket a pártból. Többen – a BBC számításai szerint legalább 15-en – erre válaszul is kijelentették, hogy kitartanának.

Mivel Johnsonnak amúgy is hajszálvékony, még az északír unionisták támogatásával is csak egyfős a többsége, már a rebellisek kidobásával fenyegetés is növelné egy előrehozott választás esélyét. Ebben az esetben pedig a kitett képviselők azzal a veszéllyel néznek szembe, hogy nem indulhatnának újra torys színekben. Emellett a hétfő esti kormányülésről kiszivárgó információk szerint Johnsonék a nyakukba varrt előrehozott választás belengetésével is próbálnák nyomás alá helyezni a kiszavazásra készülő torykat.

Magyar idő szerint fél ötkor Boris Johnson szólal fel az alsóházban, papíron a G7-csúcs eredményeiről fog beszélni, de ezen várhatóan a brexitről is szó lesz. Egy órával később Michael Gove már kifejezetten a brexit előkészületeinek állásáról fog beszélni. A rendkívüli vita ezek után következhet. Az pedig csak magyar idő szerint késő este dőlhet el, hogy lesz-e szavazás a konkrét törvényjavaslatról. A kiszivárgott információk szerint elképzelhető, hogy

ha ez átmegy, akkor dobja be a kalapba Johnson az október 14-i előrehozott választás lehetőségét.

