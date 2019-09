Mozdulatlanul tombol a Bahamák felett a Dorian hurrikán

A hármas fokozatúra csökkent Dorian hurrikán megrekedt a Bahamák felett, mozdulatlanul áll az eddig legsúlyosabb károkat elszenvedő Grand Bahama szigetétől északra. A hurrikánt jelenleg 200 kilométeres széllökések kísérik. A vihar középpontja nagyjából 50 km-re lehet a sziget központi városától, Freeporttól.

Here's the 30 hour loop of Major Hurricane #Dorian's trip across the Bahamas. The storm has stalled over the Bahamas, with Dorian's eye just north of Grand Bahama. The storm is less intense than what it once was prior to landfalling across Grand Bahama. Sustained winds of 120mph. pic.twitter.com/3dHKwQ3IWc