Korlátozza a lőszerek forgalmazását a Walmart az El Pasó-i mészárlás miatt

Válaszul az El Pasóban történt mészárlásra a Walmart korlátozni fogja az üzleteiben bizonyos fajta lőszerek forgalmazását, írja a New York Times. Az üzletlánc kedden jelentette be, hogy a jövőben nem árulnak majd olyan lőszert, amely – bár általában vadászok vásárolják – harci kivitelű rohamkarabélyokkal is kompatibilis.

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb üzletlánca heteken át tartó konzultációt követően hozta meg a döntést, de a jelenlegi raktárkészletet még ennek ellenére kiárusítják. A korlátozás bizonyos fajta puskalövedékeket (.223-as és 5.56-os kaliber) és minden maroklőfegyver-lövedéket érint, valamint nem fognak maroklőfegyvereket árulni innentől Alaszkában sem – a többi államban már évekkel ezelőtt beszüntették a pisztolyok forgalmazását. A szigorítást követően a várakozások szerint 20 százalékról 6 százalék körülire csökkenhet a Walmart részesedése az Egyesült Államok lőszerpiacából.

Ezeken felül az áruházlánc "tisztelettel megkéri" a vásárlóit, hogy azokban az államokban se viseljenek fegyvert (open carry) a Walmat-üzletekben, ahol ezt a helyi szabályozás amúgy lehetővé tenné. Doug McMillon, a Walmart vezérigazgatója utóbbi kérést azzal indokolta, hogy többen zavart keltettek azzal, hogy fegyverrel sétáltak be egy üzletükbe az El Pasó-i incidens óta. Feltehetően arra a 20 éves férfira utalt ezzel, aki állig felfegyverkezve lépett be egy Missouri állambeli Walmartba, pusztán kíváncsiságból, hogy lesz-e olyan ember, aki megpróbálja feltartóztatni.