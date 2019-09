Ázsia belefullad a metamfetaminba

Június végén a Thaiföld északi, Mianmarral határos Chiang Mai tartományában járőröző katonák a dzsungel mélyén egy barlangra bukkantak, amelyben sok millió dollár értékű kábítószert találtak műanyag zsákokba csomagolva, őrizetlenül.

A katonák pózolnak a fogással a thai hadsereg Facebook-oldalán

A csempészek a feltételezések szerint a Mianmar felől becsempészett kábítószert időlegesen tervezték pihentetni a nehezen megközelíthető, meredek domboldalból nyíló barlangban, mielőtt Thaiföld belső részei felé szállították volna tovább. A rejtekhelyet láthatóan olyan tökéletesnek vélték, hogy őrizni sem tartották fontosnak.

A fogás ötmillió darab metamfetamin (meth) tablettát tartalmazott, amelyet a helyiek csak őrjítőszerként emlegetnek. Mellette volt meg 145 kilogramm kristályos metamfetamin (crystal meth) is. A fogás, amely a résztvevő határőrök szerint a legnagyobb volt, amit valaha is láttak, a legvisszafogottabb becslések szerint is

több tízmillió dollárt érhet.

A lefoglalt kábítószer talán helyi rekordokat döntött, de kivételesnek azért nem nevezhető a régióban. Mindennapossá váltak a döbbenetes mennyiségű drogszállítmányok, amelyeknek csak elenyésző töredékét fülelik le a hatóságok. Az ázsiai kábítószerkrízis központjában a metamfetamin és módosulatai állnak.

12 millió fogyasztó

Az ENSZ kábítószerügyi és bűnüldözői szervezete (UNODC) néhány hete közölt jelentésében kimutatták, hogy a délkelet-ázsiai—csendes-óceáni térség methpiaca mára 30,3-61,4 milliárd dolláros értéket ért el. Ez szinte exponenciális növekedés 2013 óta, amikor még csak 15 milliárd dollárra becsülték a methkereskedelem forgalmát. A megállíthatatlannak tetsző krízis okai az ENSZ szerint

a teljes Délkelet-Ázsiában általánosnak tekinthető korrupció, a gyenge bűnüldöző rendszer, az erőtlen határőrizet.

Délkelet-Ázsia egyes részein a határátlépéseknél fizetett kenőpénzek rendszere legalább olyan jól szervezetten működik, mint az államigazgatásban fizetendő (legális) díjak beszedése

- áll a UNODC-jelentésben. A főként hongkongi, makaói, thaiföldi és tajvani bűnbandák a legtöbb methet Észak-Burmában állítják elő, gyárakra hajazó laborokban, a terméket pedig Japántól Új-Zélandig mindenhol terítik. Jelenleg ez a régió jelenti a világ legnagyobb methtermelő és -felvevő piacát is egyben. A térség gazdagabb államainak fogyasztói - Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland együttesen 20 milliárd dollárért vásárolnak methet.

Míg a metamfetamintabletták főként Délkelet-Ázsia kisebb vásárlóerővel bíró országaiban népszerűek, addig a kristálymeth a gazdagabb államokban hódít. Japánban 2017-ben 560 dollárért, Dél-Koreában 390 dollárért lehetett egy gramm kristálymethhez jutni. Az Egyesült Államokban ezzel szemben alig 70 dollárba kerül a tiszta metamfetamin egy grammja.

2018-ban Délkelet-Ázsiában (és a vele együtt vizsgált csendes-óceáni régióban) 12 millióan használtak methet, és összesen 320 tonna fogyott belőle, miközben 120 tonnát foglaltak le. Miközben a drog közkedvelt a felső középosztálybeli fiatalok körében, a legszegényebb rétegek is fogyasztják. Koffeinnel és egyéb stimulánsokkal ütik föl, hogy bírják a sokszor embertelen munkakörülményeket.

Fotó: UNODC A kristályos metamfetamin kereskedelme a Csendes-óceán nyugati térségében

Mianmar, Ázsia droggyára

Főként a metamfetamintabletták kínálata növekedett sokszorosára. Míg 2008-ban még csak 27 millió pirulát foglaltak le a térségben, addig 2015-ben már tízszer annyit. Ezzel párhuzamosan az árak is zuhanni kezdtek, így a meth ma már a legnyomorúságosabb körülmények között élők számára is megfizethető.

Egy meth-tabletta Thaiföldön néha olcsóbb, mint egy üveg sör.

Az ázsiai kábítószerkrízist persze nem lehet egyetlen okra visszavezetni, de az egyik legfontosabb tényezője a mianmari politikai káosz. Az ország határ menti térségeiben évtizedek óta mini polgárháborúkat folytató hadurak kiegyeztek az országot irányító juntával (illetve a hatalomba néhány éve bevont polgári kormányzattal), és felhagytak szeparatista törekvéseikkel.

Ennek fejében komoly autonómiát élveznek, szinte saját államokat igazgatnak az államban. Ezt a hatalmukat pedig a kábítószer-előállításban és -kereskedelemben kamatoztatják (ahogy egyébként ebből fedezték az elmúlt évtizedek csatáit is).

Míg az ezredforduló előtt ópiumot és heroint forgalmaztak, addig 2000 után rájöttek, hogy a metamfetamin sokkal kifizetődőbb. A nemzetközi hatóságoknak nem volt annyira a célkeresztjében, mint a heroin, emellett nincs szükség az előállításához nagy és a levegőből is felismerhető ültetvényekre (egy középiskolai kémiatanár is képes rá, ahogy a zseniális Breaking Bad sorozatban is láthattuk). Az előállításhoz szükséges alapanyagokat a gyakorlatilag

senki által nem ellenőrzött burmai határon keresztül könnyedén tudták importálni.

Újraírt drogközgazdaságtan

De a térség infrastrukturális fejlesztése sem kedvezett a helyzetnek. A kínai áruk dél felé való szállítása érdekében megépítették az R3A autópályát, amely Kínából Laoszon keresztül vezet Thaiföldre. Az út szinte megváltás a drogcsempészeknek, akik így már sokkal kevesebb vesződséggel és gyorsabban képesek az alapanyagokat és a kész termékeket szállítani.

Fotó: UNODC A metamfetamintabletták délkelet-ázsiai csempészútvonalai

Bár a legtöbb ismertté vált drogfogás Thaiföldön történik, az egész térség nyakig elsüllyedt a szintetikus drogban. Tavaly Laoszban és Malajziában is megdőlt a kábítószerfogás rekordja, ahogy Kína déli, Laosszal és Mianmarral határos Yunnan tartományában is

a 22-szeresére emelkedett a lefoglalt kristálymeth tömege 2018 első nyolc hónapjában 2015-höz viszonyítva.

Ha azt gondoljuk, hogy a tömegével lefoglalt kábítószer pénzügyileg megrendíti a drogcsempész bandákat, nagyot tévedünk. A délkelet-ázsiai viszonyok olyan tökéletes körülményeket teremtettek a meth előállításhoz és forgalmazásához, hogy a kábítószermaffia egyszerűen újraírta a drogközgazdaságtan korábban érvényes törvényeit. Már nem kell foglalkozniuk az árak magasan tartásával a kínálat mesterséges korlátozása révén. Gyakorlatilag végtelen mennyiségű terméket képesek előállítani minimális költségekkel, egyértelműen a piac elárasztása a céljuk.

Így egy-egy sok millió dollár értékű rendőrségi fogás sem rendíti meg őket, hiszen ez csak csepp a tengerben.

(Borítókép: A thai rendőrség egy nagyobb metamfetamin fogást mutat be egy sajtótájékoztatón 2018 márciusában. - fotó: Anusak Laowilas / NurPhoto via Getty Images)