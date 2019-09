20 éven át akarta "gyógyítani" a melegeket egy férfi, aztán ő is coming outolt

Kérlek, bocsássatok meg nekem - írta a Facebookon az 51 éves McKrae Game, aki vallásos tanácsadóként 20 évet áldozott az életéből arra Dél-Karolinában, hogy megpróbálja "gyógyítani" a homoszexualitást, de aztán ő maga is coming outolt. A Facebookon közzétett levelében elsősorban azért kért elnézést, hogy vallási buzgalomtól vezérelve annyi embernek okozott lelki szenvedést, írja a Post and Courier.

McKrae Game már a kilencvenes évek végén az Exodus International nevű szervezetnél dolgozott, amely a legnagyobb keresztény információs szolgálata volt a melegségüktől megszabadulni akaró embereknek. Az ex-gay-mozgalom egyik zászlóshajójának számító szervezet régóta foglalkozik azzal, hogy a melegek szexuális orientációját "gyógyítsa" vagy "helyreállítsa".

Ezeket a "konverziós terápiákat" azonban a pszichológusok és pszichiáterek élesen elutasítják, hiszen a homoszexualitás nem betegség, ezért gyógyítani sem lehet és nem is kell. Az ilyen "terápiák" szimplán amiatt okozhatnak még nagyobb károkat az alanyok személyiségében, hogy betegnek bélyegzik őket. A hivatalos álláspont szerint az embereknek egyedül abban kell segítséget adni, hogy el tudják fogadni másságukat.

Game 1999-ben alapította meg saját "meleggyógyító központját". Az általa kidolgozott "pólusváltó programban" a homoszexualitást személyiségfejlődési zavarként fogta fel. Saját elmondása szerint több ezer ember esett át az általa kidolgozott "terápián".

A melegeket "gyógyító" McKrae Game idén júniusban coming outolt. Kimondta, hogy meleg.

A lapnak azt mondta: a kezdetektől fogva a férfiak iránt érdeklődött. Fiatalkorában melegbárokban is megfordult, de megijedt ettől, mert testi vonzalmait nem tudta összeegyeztetni vallásos meggyőződésével. Ekkor fordult először a "meleggyógyítókhoz".

Hat éven át ő maga is egy tanácsadóhoz járt, aki abban próbált segíteni neki, hogy homoszexualitással kapcsolatos gondolatait uralja és elnyomja. Game megnősült, két gyermeke született, majd maga is elkezdett hasonló gondokkal küzdő embereket segíteni.

De ő maga sem "gyógyult meg". Házassága ideje alatt is több botrány tört ki, amikor felesége észrevette, hogy melegpornó újságokat vásárol. Néhány évvel ezelőtt aztán - házassága mellett - kapcsolata is lett egy férfival. Amikor ez kiderült, 2017-ben kirúgták a saját maga által alapított központból. Mostanra jutott el odáig, hogy nyilvánosan is vállalja homoszexualitását.

A férfi a Facebookon azt írta: rendkívül káros és félrevezető volt az általuk hirdetett "szabadulj meg a homoszexualitástól Jézus Krisztus által" szlogen. A hozzájuk forduló emberekben az az érzés alakult ki, hogy a szexuális orientációjuk rossz, bűnös, ördögi dolog, és a poklot poklát fogják átélni, ha ezen az úton maradnak. Abszolút elhibázott volt azt hirdetni, írta Game, hogy ettől meg tudnak szabadulni.

Sok ember a homoszexualitásról leszoktató tanfolyamok miatt szorult hosszan tartó pszichoterápiára.

Többen elmondták, hogy miattam és a tanítások miatt akarták eldobni maguktól az életet.

McKrae Game most minden lehetséges fórumon el akarja mondani azt, milyen károsak ezek a leszoktató tréningek. Tapasztalatairól könyvet is akar írni. A könyv nem a homoszexualitásról fog szólni, hanem arról, hogyan élhet az ember őszintén és nyitottan, milyen gyilkos dolog a bűntudat, és milyen fontos, hogy az ember képes legyen önmagát és másokat szeretni.

Azóta a McKrae Game által alapított központ is bezárt. Game szerint az egyetlen jó dolog az egészben az volt, hogy ezek a csoportok legalább közösséget biztosítottak azoknak, akik a hitüket nem tudták összeegyeztetni a homoszexualitásukkal, és legalább ezzel enyhítettek valamit a szenvedéseiken.