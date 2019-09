Minden politikai pozíciójáról lemondott Boris Johnson testvére

Lemondott képviselői mandátumáról és miniszteri posztjáról Boris Johnson öccse. A szintén a konzervatívok soraiban politizált Jo Johnson Twitter-oldalán azzal magyarázta döntését, hogy

az elmúlt hetekben feloldhatatlan ellentmondásba került a családja iránt érzett lojalitása és a nemzet érdeke

Az ifjabbik Johnson 2016-ban Nagy-Britannia Európai Uniós tagságára szavazott - miközben Boris a Brexit-kampányt vezette őt magát is meglepő sikerre. Jo Johnson David Cameron, majd Theresa May kormányában több tárcát is irányított, tavaly novemberben ez utóbbi Brexit-stratégiájával kapcsolatos elégedetlensége miatt mondott le közlekedési miniszteri posztjáról. Az előzmények ismeretében némi meglepetést okozott, hogy bátyja július végén megalakult kormányában elfogadta a vállalkozásokért-, energiapolitikáért,- iparfejlesztésért- és oktatásért felelős csúcsminisztérium vezetését.

Jo Johnson lemondása újabb csapást jelentett bátyja amúgy is ingatag kormánya számára. Ahogy arról beszámoltunk, 24 órán belül 4 szavazást bukott el a parlament alsóházában, kedden például a miniszterelnök prioritásának számító, ún. "rendezetlen Brexit" megakadályozását célzó javaslat kapott többséget. Ezzel összefüggésben valóságos exodus indult meg a Konzervatív pártból; a kormány már a keddi szavazás előtt elveszítette alsóházi többségét, miután az egyik tory képviselő átült az ellenzékhez. Később ráadásul nem kevesebb, mint 21 konzervatív - köztük több veterán konzervatív - szavazott együtt az ellenzékkel, őket a korábbi fenyegetéseket beváltva lényegében kizárták a pártból.

