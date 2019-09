Trump elnök gondolt egyet, és Alabamát is veszélyeztetettnek nyilvánította

Úgy tűnik, Donald Trump csiszolt egy kicsit a Dorian hurrikán várható útvonalán, és szerdán délután egy olyan térképet mutatott be a médiának, amelyben a pusztítás által elért zónák közé felvette Alabama államot is. A térkép megütközést keltett a szakértők között, hiszen eredetileg Floridára, Georgiára, valamint Dél-Karolinára, tehát az USA dél-keleti partvidékére vonatkozó pusztításra készültek, de a Trump által mutatott térképen valaki fekete filccel Florida észak-nyugati részét is berajzolta Alabamáig mint potenciálisan veszélyeztetett területet.

Trump azt mondta, az az eredeti térkép a feketével bejelölt alabamai területtel együtt, és hozzátette, „amint látják, a hurrikán nem csak Floridát és Georgiát érinti”. Miközben a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal térképét mutatta a kameráknak, azt mondta, „a hurrikán jobbra fordult, és várhatóan, remélhetőleg szerencsénk lesz. Attól függően, hogy mi történik Dél-Karolinában és Észak-Karolinában”.

A CNN-nek egy fehér házi munkatárs viszont azt mondta, a nyilvános bemutató előtt volt egy megbeszélés az Ovális Irodában arról, hogy az eredetileg feltételezettekhez képest miképpen válhat rosszabbá a helyzet. Ekkor egy tisztviselő jelölte be az alabamai területet (a CNN-nek egy forrás viszont nem tagadta, hogy maga az elnök volt, aki odarajzolta a kört).

A tisztviselő szerint ez egy teljesen ártatlan szituáció volt, az újrarajzolt térképet nem is akarták használni, Trump mögött volt a tájékoztatás idején, de aztán az elnök hirtelen elővette és felmutatta, hogy bizonyítsa, mennyire rosszra fordulhat a helyzet.

A bemutató után az amerikai meteorológiai szolgálat a Twitteren cáfolta, hogy Alabamát érintené a vihar. Trump viszont ezután szintén a Twitteren azt írta, hogy igenis igaz, amit mutatott.

Via: CNN, Buzzfeed