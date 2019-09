Elszedhetik az özvegytől Mugabe csillagászati értékű vagyonát

Robert Mugabe, Zimbabwe alapító elnöke és 37 éven át teljhatalmú ura az életnagyságúnál nagyobb figura volt, akinek árnyéka valószínűleg örökre rávetül az országra. Most, hogy 95 évesen meghalt egy szingapúri kórházban, nemcsak az olyan filozofikus kérdések merülnek fel, hogyan ítélhető meg a történelmi szerepe, és hogy ennek az ellentmondásos életútnak létezik-e olyan értékelése, ami körül közmegegyezés teremthető, hanem egy adódik egy sokkal prózaibb felvetés is:

mi lesz a vagyonnal?

Mugabe ugyanis harácsolt, elszántan, kíméletlenül és megállás nélkül fosztogatta azt az országot, amely uralma utolsó két évtizedében válságról válságra bukdácsolt, és ami - legalábbis nyugati kritikusai szerint - ásványkincs-vagyona, viszonylag fejlett infrastruktúrája és jó mezőgazdasági adottságai miatt sokkal többre vihette volna egy demokratikusabb, tisztességesebb, a jogállami normákat betartó vezető alatt. Mugabe nem volt az; ebben is követte a nagy afrikai politikusnemzedék példáját, amihez tartozott, és aminek más tagjai - például a zaire-i Mobutu Sese Seko vagy az angolai José Eduardo dos Santos - szintén csillagászati vagyonokat préseltek ki maguknak európai szemmel nagyon szegény társadalmakból.

Hogy mennyit, azt senki nem tudja. A Wikileaks nyilvánosságra hozott egy 2001-es amerikai diplomáciai sürgönyt, amelyben az szerepel, hogy Mugabe vagyona vélhetően meghaladja az 1 milliárd dollárt. Ennek többsége Zimbabwén kívüli befektetés volt, az országban tartott vagyon jórészt ingatlanokból állt, de az amerikaiak tudni véltek, hogy az elnök titkos bankszámlákkal rendelkezett Svájcban, a Csatorna-szigeteken és a Bahamákon. Mugabe és családja fényűző életet élt, különösen második felesége, a hatalomvágyó, erőszakos és pénzsóvár Grace, akit Gucci Grace-nek neveztek el a luxusholmik iránti féktelen rajongása miatt. Valójában az elnök 2017-ben bekövetkezett bukásának sem a rossz kormányzás volt az oka, hanem az, hogy Grace-t utódjává akarta megtenni, amit régi harcostársai nem vettek tudomásul, és mindkettejüket félreállították.

Félreállították, de nem bántották. Ellentétben sok afrikai puccsal, Robert Mugabe 2017-ben úgy bukott meg, hogy nem ölték meg, nem zárták börtönbe, sőt nem nyúltak hozzá a vagyona látható részéhez sem. Idős államférfinak kijáró tisztelet övezte, a halálakor pedig nemzeti gyászt hirdettek. Az ország mostani urainak szüksége van Mugabéra, a legendára, a nemzetalapító szabadságharcos ikonra - csak Gucci Grace-re nem volt szükségük. Meg a fiaira. A házasságból három gyerek született, egy lány, Bona (még 1990-ben, bőven Mugabe első feleségének életében, amikor Grace csak a titkárnője volt) és két fiú, Robert Junior és Chatunga Bellarmine.

Az idősebbik fiú 27, a kisebbik 22 éves, de már botrányok sora övezi őket.

2017-ben a srácokat kidobták a szomszédos Dél-Afrika legdrágább elitnegyede, Sandton egyik legdrágább luxusapartmanjából, miután két rivális csapat valami nőügyön összeverekedett, és akkora cirkusz lett, hogy a rendőrségnek kellett kiszállnia szétvert lakáshoz. Robert Junior elvileg a johannesburgi egyetemre járt, de a gyakorlatban inkább élték a milliárdos aranyifjak életét: sofőr vitte őket ide-oda Mercedesszel és BMW-vel, tucatnyi biztonsági kísérte őket mindenhova, saját séfjük volt, és valóságos háremet tartottak fiatal lányokból. A négyszobás lakás havi 5600 dollárba került, 24 órás biztonsági szolgálat, spa, konditerem és vendéglő tartozott hozzá a luxus lakótömbben.

Mugabe playboy fiai, Robert Junior és Chatunga Bellarmine

Ők lennének az örökösök, meg a most 54 éves Grace, és a titkos külföldi bankszámlákhoz nyilván nem is fér hozzá más. 2017-ben, az elnök elmozdítása után felmerült, hogy eljárást indítanak a bukott pár ellen, de az új vezetés ezt nem szorgalmazta.

Hagyjuk őket békében élni

- jelentette ki az új elnök, Emmerson Mnangagwa. A nagyvonalúságon kívül a döntésben az is szerepet játszhatott, hogy Mnangagwa 37 éven át részt vett Mugabe jobbkezeként mindenben, így az ország kifosztásában is, ezért a nyilvános tárgyalás neki sem állt az érdekében.

Csakhogy Mugabe halott, a vagyon zimbabwei része pedig nem mozdítható ingatlanokból áll. Felmerülhet a kérdés, hogy

miért is maradjon mindez Grace és a playboy fiúk kezén, ha egyszer el is lehet venni tőlük, a nemzet érdekében nyilván.

A volt elnök vagyonának legláthatóbb szimbóluma a Blue Roof House, vagyis a kéktetős villa Hararéban, a fővárosban. A 25 szobás ház egy 18 hektáros, ápolt park közepén áll az elegáns Borrowdale negyedben, és 2003-ban épült. A híres kék tetőcserepeket Kínából importálták, a belsőt pedig a legrosszabb diktátorízléssel - de mondhatnánk azt is, hogy Donald Trump stílusában - rendezték be. Rengeteg aranyozás, kristálycsillárok, márványpadlók, korinthoszi oszlopok, minden nagyon drága és minden nagyon ronda benne.

A Kéktetős villa medencéje. Mugabe uralma alatt a házat tilos volt fényképezni

A ház becslések szerint 10 millió dollárt ér, és Mugabéék a bukás után is megtarthatták. A kormány ígért nekik cserébe két másik ingatlant, ha kiköltöznek, de Mugabe azt állította, hogy a házat a havi fizetéséből spórolta össze (korábban meg azt, hogy a kormánypárttól kapta ajándékba). Tavaly nyáron egy sajtótájékoztatón az idős ex-elnök arról panaszkodott, hogy megroppant a híres kék tető, és a ház veszélyessé vált, de nincs hova menniük Grace-szel. Idén február 21-én bensőséges hangulatú kis családi ünnepséget tartottak a villában Mugabe 95. születésnapja alkalmából - vagyis ekkor még biztosan használták.

A Kéktetős házat nyilván visszaveszik a családtól, de az ingatlanvagyon másik koronaékszerére Zimbabwe már nehezen teszi rá a kezét. 2013-ban az elnök vett egy 5,2 millió dollár értékű, háromemeletes luxusvillát Hongkongban, de nem világos, hogy ennek pontosan ki volt papíron a tulajdonosa - a jelek szerint közbeiktattak egy strómant -, így idén év elején, az épület eladásakor Zimbabwe hoppon maradt. A házat kevesebbért adták el, mint vették - viszont valószínű, hogy ez az összeg már tényleg tisztán Grace zsebébe vándorolt.

A harmadik nagyobb látható tétel a földvagyon. Az ezredforduló után Mugabe azzal vált világszerte ismertté, hogy a zimbabwei állam a történelmi igazságtétel jegyében kárpótlás nélkül kisajátította a fehér tulajdonban lévő birtokokat, ami egyébként elég súlyos következményekkel járt az ország mezőgazdaságára. Hogy, hogynem jelentős mennyiségű föld végül Grace-nél landolt, aki még First Lady-ként mintatehenészet és iskolát is létrehozott Mazowe mellett. 2016-ban azonban közel 600 helyi földművest Grace egyszerűen utcára tett, és az otthonaik elhagyására kényszerített, hogy kiterjeszthesse a birtokot. Idén februárban aztán három gazda igényt jelentett be a birtok egy részére, amit el is vettek az ex-elnöki pártól. Mugabe arra hivatkozva tiltakozott a bírói döntés ellen, hogy ez eljárásjogilag szabálytalan volt - ami elég furcsa annak fényében, hogy mit jelentett a "földreform" az uralma alatt.

A vagyon jelentős része azonban Zimbabwében még megvan, és természetesen Grace is bíróság elé állítható, ha hazatér és az ország vezetése úgy akarja. Feltételezések szerint az egykori First Lady mostanában egy olyan bűnszövetkezetet vezet, ami zimbabwei nemzeti parkokban orvvadászok által kilőtt elefántok agyarait értékesíti jó pénzért külföldre. Felelősségre vonni persze csak akkor lehet, ha lesz bátorsága hazatérni a férje temetésére. Gucci Grace ma megjelent a szingapúri ravatalozóban, de egy nagy kék sállal takarta el a fejét. Egész Zimbabwe azt találgatja, hogy felszáll-e nemsokára egy repülőre Afrika felé.