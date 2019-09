Dorian meggyengült, és Kanada felé tart

A meteorológusok szerint szó sincs arról, hogy Alabamát is elérné a Dorian hurrikán.

Nem hoz túl jó időt, de aggodalomra semmi ok.

Alig van élelem és ivóvíz a Dorian hurrikán sújtotta szigeteken. Százakat, ha nem ezreket tartanak nyilván továbbra is eltűntként.

A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. Észak-Karolinában elsősorban a part mentén fekvő, festői kis szigetvilágban pusztított, Ocracoke szigetét az esőzés és az óceán hullámai csaknem teljesen elöntötték, a szigetet és az ott élőket a vihar elszigetelte a külvilágtól.

Roy Cooper észak-karolinai kormányzó bejelentette, hogy a mentőcsapatok készen állnak, és várhatóan szombaton reggel megkezdik a szigeten rekedtek kimentését. A kormányzó információi szerint a vihar a szigeten nem követelt halálos áldozatot. Az egyes erősségű hurrikán pénteken este fordult a nyílt vizek felé, és az amerikai Országos Hurrikán Központ jelzései szerint lassan az északkeleti Massachusetts állam, majd Kanada felé tart.

Közben pénteken este lezárult az a vita, hogy Donald Trump amerikai elnök tévedett-e, amikor a déli Alabamát is a hurrikán várható áldozata között nevezte meg. Trump még vasárnap Twitteren azt írta, hogy Georgia, Észak-és Dél-Karolina mellett Alabamát is valószínűleg az előre jelzettnél keményebben sújtja majd a vihar.

Későbbi sajtótájékoztatóin az elnök a Fehér Házban térképet is mutatott, amelyen Alabama is a vihar által veszélyeztetett államok között szerepelt. Az alabamai meteorológiai szolgálat Twitteren cáfolta ezt, Trump azonban kitartott álláspontja mellett, azzal érvelve, hogy információi szakemberektől származnak. Pénteken este az Országos Oceanográfiai és Légköri Hivatal (NOAA) közleményt adott ki, amelyben bejelentette: az elnököt korábban arról tájékoztatták, hogy a Dorian hurrikán viharos széllökései elérhetik Alabamát is. (MTI)