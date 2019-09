Tovább tüntetnek Hongkongban, hiába vonták vissza a kiadatási törvényt

Immár 14. hete tartanak a zavargások Honkongban. Szombaton ismét könnygázt vetettek be a rendőrök a tüntetők ellen, akik megpróbálták elzárni a helyi repülőtér bejáratát, írja a Reuters . A dolog érdekessége, hogy Carrie Lam hongkongi kormányzó pár napja visszavonta azt a törvényjavaslatot, amely az egész zavargássorozat kiindulópontja volt.

A vitatott törvény lehetőséget teremtett volna arra, hogy kiadjanak foglyokat Kínának, és az ottani bíróságokon tárgyalják az ügyeiket. Ez sokak szerint Hongkong függetlenségének leépítését jelentette volna, ugyanis Hongkong – bár hivatalosan Kína része – történelmi okokból számos kedvezményt élvez, például saját bíróságai vannak.

Pénteken több száz tüntető támadta meg azt a metrómegállót, ahol 31-én a felvételek tanulsága szerint a rendőrök több tüntetőt is brutális megvertek. A tüntetők most az ellen tiltakoztak, hogy lezárták a megállót, hogy ne tudjanak ott gyülekezni a tiltakozások résztvevői, valamint azt is követelték, hogy adják ki a metró biztonsági felvételeit, amik bizonyítékul szolgálhatnak a rendőri túlkapásokra.

A tiltakozók tüzeket gyújtottak, valamint feliratokat fújtak fel a megálló környékén. Szombaton a rendőrség könnygázt és paprikaspray-t vetett be az ismét gyülekező tömeg ellen, több embert le is tartóztattak. Szintén összecsapások voltak a kínai határ közelében is.

Hiába vonta vissza Lam kormányzó a zavargásokat kirobbantó törvényt, időközben a tüntetések lényegében Kína-ellenes tüntetésekké alakultak át, és sok tüntető úgy nyilatkozott, hogy folytatni fogják a megmozdulásokat. A követeléseik között van, többek között, a tüntetések során tapasztalt rendőri túlkapások kivizsgálása is.

(Borítókép: a rendőrség szombaton is sok tüntetőt vett őrizetbe, ezt a fiatal nőt a Mong Kok rendőrőrs közelében állították elő. Fotó: Tyrone Siu/Reuters)