1500 halálos áldozata volt a kánikulának Franciaországban

Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint. Ez azzal együtt is csak tizede a 2003-as hőhullámkor regisztráltnak, hogy idén országszerte megdőlt számos melegrekord.

Az egészségügyi tárca közleménye szerint a júniusi kánikulában 567-en, júliusban pedig 868-an veszítették életüket, ami összesen 1435 halálesetet jelent.

Franciaországban június 28-án megdőlt az abszolút melegrekord, amikor is az ország déli részén található Hérault megye több pontján is 46 fokot mértek, júliusban pedig a hőmérő higanyszála több nagyvárosban is 40 fok felé emelkedett. Párizsban például július 25-én 42,6 fokot mértek, ami abszolút rekordnak számít. Összességében az ország hatszáz pontján végzett hivatalos mérések egyharmadánál dőlt meg az abszolút melegrekord július végén.

A 2003-as kánikula húsz napig tartott, idén 18 kánikulai nap volt két nagyon intenzív epizódban, és a második kánikula idején az ország jelentős részén, nagyon szélsőséges hőmérsékletekkel.

„A nehéz körülmények ellenére a megelőzésnek és a lakossághoz eljuttatott üzeneteknek köszönhetően sikerült tizedére csökkenti a 2003-as halálozást” – fogalmazott Agnes Buzyn egészségügyi miniszter, kiemelve az egészségügyi intézmények, az önkormányzatok, az egyesületek és az idősekkel foglalkozó szervezetek tevékenységét. A közös fellépésnek köszönhetően a kórházak sürgősségi osztályainak leterheltsége is csak alig 2-3 százalékkal nőtt a kánikulai napokon.

A 1500 eset több mint felében 75 év feletti ember halt meg, de a tájékoztatás szerint minden korosztály érintett, tíz esetben kültéri munkahelyen dolgozó férfi vesztette az életét. (MTI)