Boris Johnsont saját minisztere vádolta politikai vandalizmussal

Szombat este a brit kormány újabb válság örvényébe került, miután Boris Johnson munka- és nyugdíjügyi minisztere, Amber Rudd

egy kemény hangú búcsúlevél kíséretében lemondott tárcájáról és kilépett a konzervatív pártból is.

Rudd lemondását bejelentő levelében azzal indokolta döntését Boris Johnson miniszterelnöknek, hogy nem tud úgy kiállni mellette, hogy közben – utalva a 21, a rendezetlen Brexit megakadályozására az ellenzékkel együtt szavazó tory kirúgására - lojális mérsékelt képviselőket távolítanak el a pártból.

Az egyébként a párt EU-párti szárnyához tartozó Rudd kemény dolgokat vágott Johnson fejéhez; szerinte

a miniszterelnök támadást intézett a demokrácia és a tisztesség ellen, és politikai vandalizmust követ el.

Pedig állítása szerint Rudd júliusban abban a hiszemben fogadta el a miniszteri tárcát, hogy a rendezetlen Brexit csak ez egyik lehetőség a kormáyn előtt, azonban mára rájött, hogy a kormány nem is akar megegyezni az Európai Unióval az október 31 utáni együttműködésről. Boris Johnson szerinte sokkal több energiát fordít arra, hogy fenntartsa a rendezetlen kilépést, mint a Brüsszellel való tárgyalásokra.

Rudd egyébként már a második miniszter a héten, aki távozott a kormányból. Csütörtökön Jo Johnson, a miniszterelnök – szintén EU-párti - testvére mondott le összes politikai tisztségéről. Boris Johnson ráadásul a héten több parlamenti vereséget is kénytelen volt elkönyvelni: az ellenzék a már említett konzervatív képviselők támogatásával a rendezetlen Brexittel és Johnson valódi prioritásával, az előrehozott választással kapcsolatban is fontos határozatot fogadott el. A még a brit politika szintjén is hiperbonyolult kavarást itt foglaltuk össze:

(Guardian, BBC)