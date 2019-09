Medvegyev örül, hogy a kormánypárt erős maradt

Véget ért Oroszországban a helyhatósági választás, amelyen az ország nagy részében megválasztották az ökormányzatokat, több helyen a polgármester is, 16 helyen a kormányzót és négy helyen pedig az orosz parlament négy új egyéni képviselőjét.

„Az exit-poll alapján elmondható, hogy az Egységes Oroszország (JeR) megőrizte vezető szerepét” - jelentette ki az urnazárás után Dmitrij Medvegyev a Ria Novosztyi szerint. A kormányfő szavait árnyalja, hogy július vége óta többször tízezres tüntetés volt Moszkvában is, miután a főváros önkormányzati választásán nem indulhattak el a Kreml valódi ellenzékének tekintett pártok jelöltjei. Őket "rendszeren kívüli ellenzék" névvel illeti az orosz politikai szleng, a rendszeren belülit a parlamentben helyet foglaló ellenzéki pártok, az Orosz Föderáció Kommunista Pártja (KPRF), az Igazságos Oroszország (SZR) és az Orosz Liberális Demokrata Párt (LDPR) jelentik.

A tüntetéseket szokatlanul nagy erővel törte meg a rendőrség, csaknem ezer embert állítottak elő, és százak ellen indítottak eljárást, köztük több, az indulástól eltiltott ellenzéki jelölttel szemben.

Bár a JeR „megőrizte vezető szerepét”, az ország harmadik legnagyobb városában, Novoszibirszkben biztosan nem tudott erősíteni: az adatok 95 százalékos összesítése alapján az 1,5 milliós város polgármestere továbbra is a KPRF tagja, Anatolij Lokoty maradt.

Érdekes lesz a választás Szentpéterváron is, ahol a kormányzói státuszban lévő polgármestert is megválasztják. (Az ország második legnagyobb városa önálló entitás, így vezetője, több, mint polgármester, ahogyan Moszkva esetében is. A fővárosban azonban most nem váltasztanak polgármestert.)

Szentpéterváron tavaly nevezték ki ideiglenesen Anatolij Beglovot, aki ugyan a JeR-től elválaszthatatlan - tavalyikg az északnyugati szövetségi körzet Vlagyimir Putyin által kinevezett vezetője volt - hivatalosan azonban függetlenként indul.

Így tett a kormánypárt számos jelöltje az országban, sőt, Moszkvában hivatalosan az összes kormánypárti jelölt független.

Ennek oka, hogy a JeR népszerűsége 13 éves mélyponton van, országosan a teljes népesség körében a 2017 végi 39-ről 28 százalékra esett vissza, Moszkvában ez a mutató inkább csak 20 százalékos.

Népszerűségének esésével küzd az államfő is, ami a 2021-es dumaválasztás és a 2024-es elnökválasztás fényében komoly feladat elé állítja a Kremlt, miután ki kell dolgozni a forgatókönyvet arra, hogyan és kinek adja át Vlagyimir Putyin a hatalmat 2024-ben, vagy azt, hogyan mentse át magát a következő ciklusra, amelyre az alkotmány értelmében harmadszor nem jogosult.