Trump felfüggesztette a tárgyalásokat az tálibokkal

Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálibokkal egy pénteken elkövetett kabuli merénylet miatt. Erről szokása szerint Twitteren értesítette szombat este a világot Donald Trump amerikai elnök.

Trump elárulta azt is, hogy eredetileg titkos találkozót szerveztek a tálib vezetőkkel vasárnapra Camp Davidbe, az amerikai elnökök nyári rezidenciájára, de a merénylet miatt, amelyben tíz helyi lakos és egy amerikai katona halt meg, lemondta ezt.

Korábban soha nem voltak hivatalos tárgyalások amerikai területen a tálib vezetőkkel. Az afganisztáni kivonulásról szóló kampányígéretéhez ragaszkodó Trump néhány hete újra bejelentette, hogy több ezer amerikai katonát vonnak ki a közép-ázsiai országból, de 8600-an egyelőre maradnak. Hogy ezt a tervet érinti-e a mostani fejlemény, még nem tudni.

A tálibokkal való tárgyalások megítélése ellentmondásos, a most nyilvánosságra hozott (és rögtön lemondott) amerikai meghívás mérföldkő lenne az afgán béketárgyalásokon. Az ország jelentős területét uraló tálib lázadók mellett az USA az afgán kormányt is Amerikába várja, sőt, a CNN értesülései szerint a tálib tárgyalásoknak is keresnek a háttérben új időpontot.

A pénteki merényletben, amire hivatkozva Trump most lemondta a megbeszéléseket, a kabuli amerikai nagykövetségtől nem messze robbant egy autóba rejtett bomba. A tíz helyi mellett ebben egy puerto ricói születésű katona halt meg. Idén ő a 19. amerikai áldozat Afganisztánban.