Ellenzéki vezetőket is vizsgálni fog az orosz bizottság, amit a külföldi beavatkozás ellen hoztak létre

Alekszej Navalnij és Ljubov Szobol ellenzéki politikusok tevékenységét is vizsgálni fogja az orosz parlament alsóházának keddi határozata alapján az a bizottság, amelynek feladata az orosz belügyekbe való külföldi beavatkozás feltárása lesz – írja az MTI.

Navalnij a Korrupció Elleni Harc Alapítványának alapítója, Szobol pedig ennek az alapítványnak az ügyvédje, aki megpróbált jelöltként indulni a vasárnapi képviselő-testületi választáson, de az illetékes hatóság elutasította a bejegyzését. Az indoklás szerint az ehhez szükséges támogató aláírások egy része hamis volt.

Az orosz ellenzékiek tevékenységének vizsgálatára Vlagyimir Zsirinovszkij - a nevében liberális demokrata, valójában nacionalista és populista párt vezetője - tett javaslatot, aki azt állította, hogy Navalnijt a Yale Egyetemen szervezték be az amerikaiak.

Még a német sajtóra is rászállt a bizottság

Az őszi ülésszakára kedden először összegyűlt ház hivatalosan megerősítette a külföldi beavatkozás feltárására augusztus 19-én létrehozott 12 tagú testület összetételét. A bizottság már korábban jelezte, hogy meg akarja hallgatni Jon Huntsman távozó amerikai nagykövetet és a Deutsche Welle (DW) német közszolgálati rádió- és televíziócsatorna vezetőit. Ezt azzal indokolta, hogy mind a DW, mind az amerikai nagykövetség előzetes anyagokat tett közzé az augusztus 3-ra meghirdetett, de a hatóságok által nem engedélyezett moszkvai ellenzéki tüntetésről.

A testület vezetője, Vaszilij Piszkarjov közölte, hogy megvizsgálják a Facebook és a Google tevékenységét is, mert a választás napján politikai hirdetést közöltek, megsértve a kampánycsendet.

Durva bírságot is kaptak

Egy moszkvai bíróság kedden több mint 1,2 millió rubel, a Moszgortransz moszkvai közlekedési vállalat számára kifizetendő kártérítésre kötelezett kilenc ellenzéki politikust - köztük Navalnijt és Szobolt - a július 27-i moszkvai tüntetés szervezése miatt. Az ítélet szerint a cég ennyi bevételtől esett el a hatóságilag nem engedélyezett megmozdulás részvevőinek útlezárásai miatt. (egy rubel 4,6 forint)

Gyanús választási eredmények

Oroszországban vasárnap helyhatósági választásokat tartottak. A kormányzó Egységes Oroszország párt mind a 16 kormányzóválasztást megnyerte, 13-ból 12-ben a most megválasztott regionális parlamentekben is megszerezte a többséget, a moszkvai képviselő-testületben azonban a kormányerőnek csak mandátumai mintegy harmadát elveszítve sikerült megőriznie többségét. Az Egységes Oroszország népszerűsége a legalacsonyabb szintet érte el az elmúlt 13 évben, a teljes lakosság körében 28 százalékon áll, miközben másfél éve 39 százalék volt. Ezért a párt összes jelöltje formálisan függetlenként indult Moszkvában, de így is látványos lett a visszaesés. A moszkvai eredményekből kiindulva érthető, miért akadályoztáka Kreml ellenzékének többségének indulását a választáson.

A voksolás néhány kirívó szentpétervári eset kivételével a Központi Választási Bizottság szerint országszerte nyugodtan zajlott le, az eredményeket több helyen megkérdőjelezték. A leghevesebben Burjátföld székvárosában, Ulan Udéban, ahol a karhatalom erőszakkal oszlatott fel egy mintegy százfős tüntetést. A tiltakozók a polgármester-választás megismétlését követelték azt követően, hogy a kommunista jelölt alulmaradt a város ügyvezető elöljárójával szemben. A tüntetők szerint csalás történt.

A helyi kommunista párt Baskírföldön az új köztársasági vezető megválasztását nem ismerte el. A kihirdetett eredmény szerint ott az Egységes Oroszország jelöltje, Ragyij Habirov a voksok 82,02 százalékával győzött, a harmadik helyen végzett kommunista jelölt pedig 7 százalékot sem szerzett, 71,8 százalékos részvétel mellett

A szentpétervári választási bizottság közölte, hogy több körzetben kezdeményezi a városi és a képviselő-testületi választások eredményének megsemmisítését. Négy jelölt óvást emelt az eredménnyel szemben.