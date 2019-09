Neonácit választottak egy német település elöljárójának, mert ő ért a számítógépekhez

A németországi Waldsiedlung képviselő-testülete a múlt héten egyhangú szavazással a neonácinak tartott Németországi Nemzeti Demokrata Párt (NPD) képviselőjét, Stefan Jagschot választotta meg a településrész elöljárójának.

A múlt hét csütörtökön tartott szavazáson az Altenstadthoz tartozó, önálló önkormányzattal nem rendelkező Waldsiedlung élére választottak vezetőt. A szavazáson a 9 fős képviselő-testület 7 tagja volt jelen, köztük a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) képviselői. Az egyik CDU-s képviselő később azzal próbálta magyarázni Jagsch megválasztását, hogy nem volt más alternatíva a posztra: Jagsch fiatal, a testületi üléseken nyugodt és kollegiális, és egyedül ő ért a számítógépekhez, például ő tud egyedül emaileket küldeni.

A döntés országszerte nagy feltűnést keltett, miután az 1964-ben alapított pártot programja, nyelvezete és külsőségei miatt sokan a hitleri Nemzetiszocialista Német Munkáspárt ( NSDAP) örökösének tartják. 2017-ben a német Alkotmányvédelmi Hivatal kísérletet tett a párt betiltására, de az alkotmánybíróság elutasította a keresetet. Az indoklás szerint ugyan a párt ideológiája rasszista, és rokonságot mutat a nemzetiszocializmussal, de a szervezetnek nincs meg a hatóereje arra, hogy a német demokráciát felszámolja.

A 33 éves Stefan Jagsch egy autókereskedő cégnél dolgozik alkalmazottként. Korábban az NPD hesseni tartományi elnöke volt. Többször indult a Bundestag-, a tartományi és a helyi választásokon, de csak az utóbbin volt sikeres. A menekültek befogadása ellen leghevesebben tiltakozó párt képviselője 2016-ban azzal került be a hírekbe, hogy autóbalesetet szenvedett, és épp egy menekülteket szállító kisbusz utasai siettek a segítségére. A politikust két szíriai menekült húzta ki a roncsok közül, és elsősegélyben részesítette a mentő kiérkezéséig.

Az országos felháborodás hatására a helyi CDU-s, SPD-s és FDP-s képviselők most szeretnék visszacsinálni a döntést, de ez elsőre nem is olyan egyszerű. A visszahívásról, illetve a korábbi döntés megváltoztatásáról szóló közigazgatási jogszabályokat most tanulmányozzák. Ehhez egyrészt alapos indokra van szükség. A jogszabályok szerint ilyen alapos indok az lehet, ha egy elöljáró durván megsérti kötelezettségeit, méltatlanná válik a hivatalára vagy különböző (például egészségügyi) okokból nem tudja ellátni feladatát. A döntéshez kétharmados többségre is szükség van. A visszahívást kezdeményező három párt a 9 fős képviselő-testületben együttesen 8 mandátummal rendelkezik.