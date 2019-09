Megszólalt a megerőszakolt óvodás a Mianmart felkavaró perben

Azért, hogy legalább a nyilvánosságtól védjék, fotó helyett lófarkas, fekete kislánysziluettként, a valódi neve helyett Victoria néven lett ismert Mianmar-szerte az a hároméves kislány, akinek a megerőszakolása tüntetéshullámot indított el a nyáron a mindennapos rendőri és bírói korrupció mellett működő országban. Az ügyben indult büntetőperben

mérföldkő lehet a gyerek saját vallomása, melyet szerdán hallgatott meg a bíróság. Ez azoknak az álláspontját támasztotta alá, akik szerint nagyon súlyos bajok voltak a nyomozással, és nem az igazi elkövetőt vonják felelősségre.

Victoria még a harmadik évét sem töltötte be, csak két éves és tizenegy hónapos volt, amikor 2019. május 16-án szexuális erőszak áldozatává vált. Aznap, miután hazaértek a fővárosbeli Wisdom Hill óvodából, az édesanyja sérüléseket vett észre rajta. Kórházba vitte, ahol az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a gyereket megerőszakolták.

Az anya feljelentést tett, és a rendőrség kisvártatva, május 30-án letartóztatta az óvodának sofőrködő 29 éves férfit, akit Aung Kyaw Myónak hívnak. Bizonyíték hiányában azonban kénytelenek voltak elengedni, miután a kislány ruhájáról vett DNS-minta nem egyezett az övével. Új gyanúsított nem volt.

Néhányan, akik hallottak az esetről, posztoltak róla a Facebookon, és a történteknek híre ment. Az egészségügyi minisztérium egyik vezető tisztségviselője elindította az „Igazságot Victoriának" kampányt. Rövid idő alatt ezrek álltak az ügy mellé, köztük helyi hírességek is. Sokan lecserélték a Victoriát jelképező fekete kislánysziluettre a Facebook-profilképüket, matricák tűntek fel a kocsikon, sorolta a BBC mianmari tudósítója a nyári eseményeket. Június 30-án a kormányszóvivő kiállt a nyilvánosság elé azzal, hogy utasították a rendőrséget: addig nyomozzanak, amíg az igazság napvilágra nem kerül.

Ko Ko tette

Ezek után a korábbinál is nagyobb felháborodást szült, amikor július 3-án újra letartóztatták az eredeti gyanúsítottat, és ezúttal már vádat is emeltek ellene.

Milyen alapon? Victoria édesapja korábban a BBC-nek azt mondta: a biztonsági kamera felvételét nézve a kislány egyszer rámutatott a férfira, és annyit mondott: „Ko Ko tette az óvodában". A Ko Ko a cikk szerint bevett mianmari kifejezés, amit általánosságban fiatal férfiakra szoktak mondani.

Aung Kyaw Myo bűnössége ellen azonban nemcsak a DNS-egyezés hiánya szól, hanem sokak szerint a szóban forgó térfigyelő kamera felvétele is. A BBC szerint a hozzájuk is eljutott felvételen az látszik, hogy a férfi a recepciónál várakozik, miután megérkezik az óvodához. A sofőr ártatlanságát hangoztatók szerint a felvétel alapján egyszerűen nem lehetett elég ideje Aung Kyaw Myónak arra, hogy bemenjen, megkeresse és megtámadja a kislányt.

Victoria apjának is voltak kételyei. Bár túlzottan nem merte kritizálni a rendőrséget a BBC-nek nyilatkozva, azt azért elmondta, hogy tudomása szerint egy másik térfigyelő felvételnek nyoma veszett.

Összezártak az óvodában

Az óvodai dolgozók is védelmükbe vették a férfit, igaz, az ő vallomásaik szerint a szexuális erőszak nem is történhetett meg az óvoda területén egyáltalán. Az egyik nevelő, Nilar Aye azt vallotta, hogy május 16-án egyszer sem tévesztette el szem elől a kislányt. „ Képtelenség, hogy megtette. Mi, nevelők valamennyien a gyerekekkel voltunk mindvégig" - mondta még júliusban egy másik nevelő, Hnin Nu, akit kilencszer is kihallgatott a rendőrség.

Miután Aung Kyaw Myót július 3-án másodszor is letartóztatták, a következő hétvégén hatezer ember vonult tiltakozásképp hófehér ruhában a nyomozást vezető szerv épületéhez, és az ország más részein is voltak kisebb tüntetések. A tiltakozók szerint a sofőrből egyszerűen csak bűnbakot csinálnak, hogy a rendőrség azt mondhassa: elvégezte a munkáját. A Victoriának igazságot követelő change.org-os petíciót eddig több mint 66 ezren írták alá.

A felháborodást csak tetézte, amikor a nyáron letartóztatták azt az egykori minisztériumi tisztségviselőt, aki a kampányt elindította. Ahogy az al-Dzsazíra írta: most is csak óvadék ellenében van szabadlábon, rágalmazás miatt öt év börtön fenyegeti, miután azzal vádolják, hogy ártott Mianmar jó hírének.

Aung Kyaw Myo védelmét egy olyan sztárügyvéd vállalta el, aki egyébként nem is szokott szexuális erőszak vádjával indult ügyeket vinni. Khin Maung Zaw azzal vált híressé, hogy ő képviselte a Reuters két, az országban másfél évig bebörtönzött újságíróját.

Khin Maung Zaw az al-Dzsazírának azt nyilatkozta: egyre magabiztosabb abban, hogy a védencét fel fogják menteni. Victoriának a szerdai tárgyalási napon nem kellett személyesen megjelennie a bíróságon, a kislányt videóösszeköttetés segítségével hallgatták meg.

A gyerek azt mondta, hogy két fiú, egy tizenéves testvérpár bántotta, és nem az az ember, aki ellen vádat emeltek.

Egy korábbi, augusztusi meghallgatáson Victoria fel sem ismerte fotóról Aung Kyaw Myót.

Az óvodai dolgozók szerepét is feszegetik

A fiúk, akikről Mianmarban az az információ terjed, hogy az óvoda vezetőjének a gyerekei, jelenleg szabadlábon vannak. Az al-Dzsazírának a rendőrség nem volt hajlandó nyilatkozni róluk, de Khin Maung Zaw úgy tudja: vettek tőlük is DNS-t, csak nem bizonyult elegendőnek a minta. Az ügyvéd egyébként azt tervezi, hogy a következő meghallgatáson keresztkérdésekkel fogja bombázni a nyomozóhivatalt DNS-ügyben.



A kislány anyja a többi óvodai dolgozó szerepét is feszegetné. Hnin Nu nevelő, aki állította, hogy a kollégáival mindvégig a kislánnyal voltak, az anya vádja szerint egyenesen segített az elkövetőknek elrejteni az erőszak bizonyítékát azzal, hogy lemosta a kislányt. A nő most nem tudni, hol van. Gyanítják, hogy elrejtőzött a felelősségre vonás elől.

Egy év, ezer gyerekáldozat

Az Igazságot Victoriának mozgalom már régóta nem pusztán erről az egyetlen ügyről szó: ezen keresztül tud megjelenni a düh a korrupt és tehetetlenkedő rendőrség és a megvesztegethető, a katonai és rendőri vezetők által dróton rángatható bírók miatt. A felháborodás annak is szól, ahogy Mianmar a statisztikák szerint egyre szaporodó szexuális bűncselekményeket kezeli.

A BBC által idézett kormányzati adatok szerint a bejelentett nemi erőszak esetek száma 50 százalékkal nőtt két év leforgása alatt. 2018-ban 1528 ilyen támadás történt, és az áldozatok közel kétharmada gyerek volt. A valós esetszám ennél is sokkal több lehet, mert az áldozatokat gyakran elhallgattatják. Ráadásul az országban a büntetőjog még ma sem ismeri el, hogy férfit is meg lehet erőszakolni.

Bevezetés előtt áll egy új, gyerekeket védeni próbáló törvény, amely lehetővé tenné a rendőrség számára nyomozás megindítását akkor is, ha az érintettek nem kérik ezt külön, de a BBC helyi tudósítója szerint elég sok a kétely afelől, hogy a rendőrök képesek lesznek-e jól, kellő érzékenységgel kezelni az ilyen ügyeket.

(Borítókép: Tüntetők Yangonban 2019. július 6-án. Fotó: Sai Aung Main / AFP)