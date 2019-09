Kurz szigorítaná a bevándorlók munkavállalását

Három héttel az osztrák parlamenti választások előtt bemutatta pártja migrációról, integrációról és biztonságról szóló intézkedéstervét Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt (ÖVP) listavezetője, írja az MTI.

Az ÖVP programjában leszögezik, hogy Ausztria keresztény-zsidó ország, ahol a tömeges bevándorlás kezdete óta jelentős változások következtek be. Ezért többek között szeretnék megőrizni az osztrák identitást. A párt tervei között szerepel a politikai iszlám betiltása is.

A győzelemre esélyes ÖVP kormányra kerülése esetén

kevesebb támogatást kapnak majd azok a családok, amelyeknek gyermekei nem járnak iskolába,

a tanulók 14 éves koráig kiterjesztenék a fejkendőviselési tilalmat,

szigorítanák a bevándorlók munkavállalására vonatkozó szabályokat. Ha például egy Bécsben élő menedékkérő Tirolból kap állásajánlatot, köteles lesz elfogadni.

Az általános iskolákban pedig bevezetnék az állampolgári ismeretek tantárgyat, ahol az osztrák alkotmány és a jogállamiság alapjait sajátíthatják majd el a diákok.

Korábbi sajtóértesülések szerint Kurz arra is készül, hogy a muszlim tanárnők esetében is tiltanák a fejkendőviselést, mivel azzal hallgatólagosan aláássák az állam semlegességét, és egy olyan társadalmi rendet népszerűsítenek, amelyben a nő társadalmi helyzete eltér a felvilágosult nyugati társadalmakétól. A néppárt szigorúan ellenőrizné az iszlám magániskolákat is, sőt a hittanárok számára is kötelezővé tenné a részvételt a felsőfokú pedagógiai képzésben. Azoknak pedig, akik nem járnak vallásórára, erkölcstant kellene tanulniuk.

Mint ismert, szeptember 29-én azért kell előrehozott választásokat tartani Ausztriában, mert a Strache-videók nyilvánosságra kerülése után lemondott az ÖVP koalíciós partnere, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alelnöke, majd az összes szabadságpárti miniszter. Kurz először szakértőkkel pótolta a minisztereket, majd az ellenzéki szociáldemokraták bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek Kurz és kormánya ellen. Az indítvány parlamenti jóváhagyása után az osztrák államfő Brigitte Bierleint, az alkotmánybíróság elnökét bízta meg egy ügyvezető szakértői kormány megalakításával, amely az őszi előrehozott választásokig marad hivatalban.