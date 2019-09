Legalább 50 halottja van egy kongói vonatbalesetnek

Legalább ötven halálos áldozata és 23 sérültje van egy vasúti szerencsétlenségnek, amely a Kongói Demokratikus Köztársaság délkeleti részén, Tanganyika tartományban történt, írja az MTI és az AP.

Steve Mbikayi humanitárius ügyekért felelős miniszter egy Twitter-bejegyzésben közölte, hogy a szerencsétlenség kora hajnalban történt, amikor a vonat kisiklott.

A halálos áldozatok száma még nem végleges, sok sérült ugyanis a vonat alá zuhant. A kormány mentőcsapatokat küldött a helyszínre.

Train goes off track killing over 50 in southern DR Congo https://t.co/w5dAQ63juJ pic.twitter.com/GVslpsmoZ4