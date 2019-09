David Cameron: Ki lehetne írni egy új népszavazást a brexitről

David Cameron volt brit miniszterelnök szerint vannak, akik soha nem fogják megbocsájtani neki a brit EU-tagságról szóló népszavazás kiírását, írja az MTI. A volt konzervatív párti miniszterelnök, akivel a The Times készített interjút, most szólalt meg először részletesen és nyilvánosan a népszavazás körüli időkről és az azóta eltelt időszakról.

A konzervatív brit napilap újságírója a volt miniszterelnök közeljövőben megjelenő memoárját is elolvashatta az interjú előtt, de kizárólag a kiadó épületében, egy zárt teremben.

A terjedelmes interjúban Cameron elmondja, hogy „nyomorúságos, mélyen depressziós” érzés volt a miniszterelnöki tisztség feladása a referendum után. Arra a kérdésre, hogy klinikai depresszióról beszél-e, a volt kormányfő úgy válaszolt, hogy nem áll gyógyszeres kezelés alatt.

A jelenlegi brit miniszterelnök, Boris Johnson szerint megegyezés nélkül is ki kell lépni október végén az Európai Unióból. Cameron szerint viszont a megegyezés nélküli kilépés az események "rossz kimenetele" lenne.

Cameron szerint ki lehetne írni egy új népszavazást a brexitről.

"Nem azt mondom, hogy lesz ilyen, vagy, hogy lennie kellene. Csak azt mondom, hogy nem zárható ki, hiszen kell valamilyen megoldás a jelenlegi akadályok leküzdésére" – mondta a jelenlegi politikai válsághelyzetre utalva.

Hétfőn a brit alsóház egy héten belül másodszor is elutasította az előrehozott választást, amit Boris Johnson indítványozott október közepére. Ezután lépett életbe a parlament október 14-ig tartó felfüggesztése. Ez ellen ellenzéki képviselők az ülésteremben is tiltakoztak, többen „Elhallgattatva" feliratú papírokat emeltek fel, és a skót legfelsőbb bíróság szerint is törvénytelenül függesztette fel a parlamentet Boris Johnson, amivel a parlament akadályozása volt a célja.

A 2016 júniusában tartott népszavazáson a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége arra szavazott, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból. Cameron, aki a bennmaradás mellett kampányolt, a népszavazás után lemondott, és kivonult a brit politikából, visszaadva képviselői mandátumát.