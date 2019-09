Ellopták Winston Churchill szülőházából a színarany vécét

Szombat hajnalban ellopták a Blenheim-palotából a színarany vécét - tudósít a Sky News. A Blenheim kastély az angliai Woodstockban (Oxfordshire) található, 300 éves, és Nagy-Britanniában ez a legnagyobb olyan kastély, amely nem a királyi család birtokában van.

Ebben a barokk kastélyban született Winston Churchill, akinek az emlékét kiállítás őrzi, illetve itt található (most éppen nem található) az a vécé, amit az ismert államférfi valójában soha nem használt, mert az csak később került a kastélyba. A tárlat természetesen ma zárva tart, mert amikor hajnalban a működésben levő vécét, a legalább két személy-gépkocsival érkező tolvajok kiemelték, nem sokat bajlódtak a vízzel, ami így a kiszakítás után mindent elöntött.

Maga az aranyklozet az ismert olasz művész és botrányhős, Maurizio Cattelan alkotása. A maestro sok dollármilliárdosnak készített borzalmasan drága, nem ritkán több millió euróba kerülő műemlékeket, ahogy polgárpukkasztó alkotása az a Nona hora (kilencedik óra) című installációja is, amelyen II. János Pál pápát éppen agyoncsap egy meteorit.

Most hova szarjak? - kérdezhetné a hír hallatán az olvasó, de valójában nem ez a gond. A Blenheim-kastélyban biztosan maradt működőképes vécé, viszont a toilet rendkívül értékes volt. Értékét egymillió fontra taksálták a művészeti piacon. Ennek ellenére 2016-ban, amikor a New York-i Guggenheimben megrendezett kiállításon vendégeskedett a vécé, használni is lehetett. Igaz nem elég diszkréten, mert akármilyen tevékenységre is igényelte valaki az elegáns illemhelyet, mindig egy őr közvetlen közelségével végezhette csak el a dolgát.

A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást és állítólag egy 66 éves férfit már le is fogtak, de a vécé egyelőre nincsen meg.