Összecsaptak a Kína-párti és a kormányellenes tüntetők Hongkongban

A rendőrségnek kellett beavatkoznia egy hongkongi plázában, miután összecsaptak a Kína-párti és a kormányellenes tüntetők szombaton, írja a Channel News Asia. Az Amoy Plazába a Kína-párti tüntetők kínai zászlókkal vonultak be, azt kiabálva, hogy Hongkong Kína része, majd a tömegben dulakodás tört ki.

Clashes break out between pro and anti-Beijing demonstrators at a shopping centre in Hong Kong.



