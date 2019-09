Intenzív osztályra került az indiai nő, aki 74 évesen szülte meg az ikreit

Nem olyan régen, szeptember 5-én született meg első gyermeke az asszonynak, aki a világon a legidősebben szülte meg gyermekét. Erramatti Mangayamma 74, Raja Rao pedig 78 éves most, amikor gyereket vállaltak.

Szeptember eleéjén még arról számoltunk be, hogy az édesanya és a gyermekek is jól vannak. Az apa viszont szívrohamot kapott közvetlen a gyermekek megszületése után, majd most kiderült, hogy

AZ ANYÁT IS INTENZÍV OSZTÁLYON TARTJÁK A SZÜLÉS ÓTA.

Az orvosok nem árulták el, miért tartják intenzíven az asszonyt, annyit mondtak, hogy az idősen szülő nőknél gyakoribbak az egészségügyi problémák, mint a magas vérnyomás, vagy az epilepszia-szerű görcsök. Tehát most az apa és az anya is intenzíven van.

A lombikbébi-program útján született ikreket most a szülők rokonai ápolják. A gyerekek jól vannak.

