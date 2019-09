Olaszország teljesen megnyitja kikötőit a menekültek előtt

Először kötött ki egy civil mentőhajó Olaszországban azóta, hogy a francia, a német, az olasz és a máltai kormány új mechanizmust dolgozott ki a Líbiából érkező menekültek elosztására. Bár a szerződést csak szeptember 23-án fogják aláírni a belügyminiszterek, az Ocean Viking esetében már működött az új rendszer:

Az Ocean Viking Lampedusán kapott partraszállási engedélyt, a civil hajón tartózkodó 82 menekült negyedét-negyedét Franciaország és Németország vesz át, a többiek szétosztására eddig nem jelentkezett más EU-tagállam. A hajón utazott még két ember, egy terhes nő és a férje, de a nő rosszulléte miatt őket helikopterrel már pár napja kimenekítették a szárazföldre.

*BREAKING The #OceanViking just received instruction from Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) of Rome to proceed to Lampedusa, Italy, which has been designated as Place of Safety for the 82 survivors rescued in two operations. pic.twitter.com/NKIw22dLZy