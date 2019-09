Apokaliptikus helyszínné változtatták Spanyolországot a villámárvízek

Legkevesebb öt áldozata van az esőzéseknek és villámárvízeknek Spanyolország délkeleti részén, írja a BBC. A hirtelen lezúduló, rekordmennyiségű eső miatt megáradtak a folyók Valencia, Murcia és Andalúzia területén, több települést elárasztva vízzel. Több mint 3500 embert kellett kitelepíteni. A Twittert elárasztották az apokaliptikus videók.

Flash flooding in southeast Spain has caused widespread destruction in what may be the heaviest rainfall on record.



At least two people have died as further rain threatens to hit Valencia, Alicante and Murcia in the next 24 hours.



