Több mint 2000 tartósított magzatot tárolt otthon egy furcsa doki

Ulrich Klopfer amerikai orvos az Indiana állambeli South Bend, egy 300 ezres város abortuszklinikáján volt vezető orvos. Az engedélyét 2015-ben felfüggesztették, azóta nem praktizált. A doktor úr szeptember 3-án elhunyt és a hagyatékot áttekintő rokonok ekkor fedezték fel, hogy az orvos 2246 halott magzat tartósított maradványait őrizgette méretes házában.

Az eset már nem is Indianában történt, mert a doktor háza Chicago közelében, az Illinois állambeli Will megyében történt.

Az örökösök ügyvédje először a kórházat hívta, de végül nyomozók is a helyszínre siettek. Vizsgálat indult és a család bejelentette, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal. Egyelőre nem merült fel annak a gyanúja, hogy magában a családi házban is végeztek volna orvosi beavatkozásokat.

BREAKING: Will County, Illinois authorities have found 2,246 fetal remains at the home of former abortionist Ulrich Klopfer who passed away earlier this month. https://t.co/ibMQChCZZO